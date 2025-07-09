Співробітник Держкосмосу отримав 15 років за співпрацю з фсб

$41.800.06
49.030.09
ukenru
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
17:10 • 13695 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 43822 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 70827 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 99958 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 65627 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 55383 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 59019 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 55913 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 45901 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
8 липня, 09:02 • 42779 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
70%
743мм
Популярнi новини
Сирський: рф зосереджує зусилля на чотирьох напрямках8 липня, 12:46 • 6224 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 79064 перегляди
Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня8 липня, 15:24 • 23289 перегляди
18-річну українку, яка зникла в Італії, знайшли повішеною16:54 • 7721 перегляди
Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К20:09 • 4432 перегляди
Публікації
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 70827 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 79126 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 99958 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 210317 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 194642 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 164159 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 351344 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 187001 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 300910 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 320517 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Співробітник Держкосмосу отримав 15 років за співпрацю з фсб

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Служба безпеки України затримала агента фсб, який шпигував у Державному космічному агентстві України. Його засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Співробітник Держкосмосу отримав 15 років за співпрацю з фсб

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, який шпигував для ворога у Державному космічному агентстві України (ДКАУ). Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали його навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За матеріалами справи, російським агентом виявився посадовець ДКАУ, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році. Для цього фсб задіяла його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами

- йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, ворога зацікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент, зокрема у сфері супутникових знімків та розташування стратегічних підприємств.

Серед іншого, фсб намагалась отримати агентурні відомості про дислокацію заводів, що виготовляють системи навігації та високоточне озброєння для оборони України.

Зазначається, що також зрадник мав передати окупантам актуальні локації військових складів.

За матеріалами справи, фігурант погодився працювати на фсб в обмін на гроші. Крім того, посадовець планував виїхати до рф після виходу на пенсію влітку 2025 року

- розповіли в СБУ.

Під час обшуків у агента вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

СБУ затримала колишнього підполковника запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби у 2023 році був завербований фсб. Він збирав інформацію про підрозділи ЗСУ на Сумщині та мав створити ворожу мережу.

ГУР назвало ім'я росіянина, який причетний до удару по “Охматдиту”08.07.25, 08:30 • 1378 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Служба безпеки України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9