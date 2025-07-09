Сотрудник Госкосмоса получил 15 лет за сотрудничество с ФСБ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, шпионивший для врага в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ). Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка и следователи СБУ задержали его весной этого года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По материалам дела, российским агентом оказался чиновник ГКАУ, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в 2024 году. Для этого ФСБ задействовала его жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами - говорится в сообщении.

Как установило расследование, врага заинтересовала секретная информация, к которой имел доступ агент, в частности в сфере спутниковых снимков и расположения стратегических предприятий.

Среди прочего, ФСБ пыталась получить агентурные сведения о дислокации заводов, производящих системы навигации и высокоточное вооружение для обороны Украины.

Отмечается, что также предатель должен был передать оккупантам актуальные локации военных складов.

По материалам дела, фигурант согласился работать на ФСБ в обмен на деньги. Кроме того, чиновник планировал выехать в РФ после выхода на пенсию летом 2025 года - рассказали в СБУ.

Во время обысков у агента изъят телефон с доказательствами работы на врага.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Напомним

СБУ задержала бывшего подполковника запаса Сил обороны, который после увольнения со службы в 2023 году был завербован ФСБ. Он собирал информацию о подразделениях ВСУ на Сумщине и должен был создать вражескую сеть.

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