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ГУР назвало имя россиянина, причастного к удару по "Охматдету"

Киев • УНН

 • 30 просмотра

ГУР раскрыло личность майора вс рф дениса шейнова, ответственного за подготовку ракетного удара по детской больнице "Охматдет". Он является начальником специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

ГУР назвало имя россиянина, причастного к удару по "Охматдету"

Одним из ответственных за подготовку к удару по детской больнице "Охматдет" является майор вс рф денис шейнов. Он начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.

Детали

Сегодня, в годовщину ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве, военная разведка Украины публикует информацию об одном из ответственных за подготовку этого военного преступления военнослужащего армии агрессора.

Майор вс рф шейнов денис алексеевич — начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Именно это подразделение было непосредственно привлечено к террористической атаке на медицинское учреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей 

- информирует разведка.

Отмечается, что майор шейнов по своим функциональным обязанностям начальника специальной инженерной службы отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

ГУР информирует, что военный преступник денис шейнов родился 30 января 1978 года в саратове. Паспорт: серия 6302 №906672, выдан 15 марта 2002 года отделом внутренних дел кировского района города саратова.

Выпускник саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск. В 2018 году находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задания.

Он награжден медалями "За воинскую доблесть" II ст. (2000), "За отличие в военной службе" I ст. (2015), "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

По данным ГУР, шейнов женат на шабаловой елене михайловне, родившейся 30 апреля 1976 года, имеет сына и дочь. Постоянный адрес проживания семьи московитов: г. саратов, ул. батавина, д. 12, кв. 266.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

СБУ: есть новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-10109.07.24, 12:49 • 17462 просмотра

Контекст

9 июня началось восстановление современного корпуса "Охматдета". Завершить основной корпус планируют до наступления холодов.

В Минздраве заявляли, что победителем тендера стало ООО "Риола-Модуль ЛТД", которое предоставило наиболее экономически выгодное предложение – почти 293 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 367,4 млн грн, поэтому такое предложение позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.

Подрядчик имеет опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно "Риола-Модуль ЛТД" завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Министр здравоохранения Ляшко заявлял, что компания "Риола-Модуль ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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