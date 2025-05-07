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The New York Times

МОЗ про тендер на проведення капремонту пошкодженого корпусу "Охматдиту": очікуємо на економію

Київ • УНН

 • 778 перегляди

У МОЗ сподіваються на економію від тендеру на капітальний ремонт лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". Фонд Говарда Баффета виділить обладнання на понад 11 млн доларів.

МОЗ про тендер на проведення капремонту пошкодженого корпусу "Охматдиту": очікуємо на економію

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) очікують на економію за результатами оголошеного тендеру на проведення капітального ремонту будівлі лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ "Охматдит". Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адамов, передає УНН.

Деталі

Раніше у НДСЛ "Охматдит" повідомляли, що оголошено закупівлю будівельних робіт, а саме - капітального ремонту будівлі лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України. Очікувана вартість закупівлі - 367,5 млн грн.

Оголошений тендер у системі Prozorro, платником буде виступати благодійний фонд "Охматдит - Здорове дитинство". Це буде тристоронній договір. Щодо остаточної ціни, це треба визначитися після аукціону. Зазвичай в аукціонах падають й ми очікуємо економію й остаточна цифра буде за результатами аукціону

- сказав Адамов.

За його словами, в цю суму не входить пошкоджене обладнання.

В цей тендер входить все окрім обладнання. Це будівельні конструкції, це покрівлі, це фасад, вікна, двері, інженерні конструкції, вентиляція тощо. Обладнання не входить в цю суму, тому що безпосередньо трохи більше ніж 11 млн дол фонд Говарда Баффета буде виділяти. Виділяє він саме не грошима, а обладнанням. Замінює на нове, те обладнання яке постраждало через російську атаку. Станом на сьогодні на 146 млн грн обладнання вже поставлено й воно працює

- пояснив Адамов.

Відновлення "Охматдиту": у МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи21.03.25, 13:10 • 23995 переглядiв

Заступник міністра нагадав, що постраждало п’ять об’єктів на території лікарні "Охматдит". Два з цих об’єкта є культурною спадщиною. Третій корпус – токсикологічний та адміністративний корпус.

Саме по третьому корпусу (токсикологічному – ред.) дійсно в травні вже почнуться роботи. Зараз ми очікуємо на дозвіл на початок будівельних робіт. Ці роботи передбачають консервацію об’єкта культурної спадщини. Так само будемо рухатися з адміністративним корпусом, це робиться за кошти зібрані в межах платформи United24. Ця консервація передбачає збереження культурної спадщини й уникнення її подальшого руйнування. Після консервації можна розробляти проєктну реконструкцію. Станом на сьогодні ці два корпуси не впливають на лікувальний процес, ці відділення, які були в цих корпусах були перенесені й надається допомога пацієнтам

- розповів Адамов.

Він зазначив, що також є хірургічний корпус, він теж дуже великий.

Зараз за кошти Світового банку, це грантові кошти, виготовляється проєктно-кошторисна документація. За її результатами зможемо потім оголошувати також тендер на відновлення або повне знесення й будівництво нового корпусу

- сказав Адамов.

Він наголосив, що лікарня буде надавати допомогу навіть під час відбудови.

"Це буде послідовний процес, поверх за поверхом, відділення за відділенням й лікарня не буде зупинятися", - зазначив заступних міністра охорони здоров'я.

Доповнення

8 липня 2024 року армія рф завдала цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит". 30 вересня лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. гривень. До 15 листопада мали виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит".

У жовтні 2024 року медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук заявляв, що відновлення лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок удару рф в липні, в цьому році не відбудеться. Причиною називали те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії.

11 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яким перерозподілить близько 6,3 млн гривень на відбудову "Охматдиту", а також на відновлення історичної амбулаторії для чорноробів.

Відновлення "Охматдиту": у МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи21.03.25, 13:10 • 23995 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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