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Минздрав о тендере на проведение капремонта поврежденного корпуса "Охматдета": ожидаем экономию

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В Минздраве надеются на экономию от тендера на капитальный ремонт лечебно-диагностического корпуса "Охматдета". Фонд Говарда Баффета выделит оборудование более чем на 11 млн долларов.

Минздрав о тендере на проведение капремонта поврежденного корпуса "Охматдета": ожидаем экономию

В Министерстве здравоохранения (МОЗ) ожидают экономии по результатам объявленного тендера на проведение капитального ремонта здания лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет". Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения Эдем Адамов, передает УНН.

Детали

Ранее в НДСБ "Охматдет" сообщали, что объявлена закупка строительных работ, а именно - капитального ремонта здания лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины. Ожидаемая стоимость закупки - 367,5 млн грн.

Объявлен тендер в системе Prozorro, плательщиком будет выступать благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство". Это будет трехсторонний договор. Относительно окончательной цены, это надо определиться после аукциона. Обычно в аукционах падают и мы ожидаем экономии и окончательная цифра будет по результатам аукциона

- сказал Адамов.

По его словам, в эту сумму не входит поврежденное оборудование.

В этот тендер входит все кроме оборудования. Это строительные конструкции, это кровли, это фасад, окна, двери, инженерные конструкции, вентиляция и тому подобное. Оборудование не входит в эту сумму, потому что непосредственно чуть больше чем 11 млн долл фонд Говарда Баффета будет выделять. Выделяет он именно не деньгами, а оборудованием. Заменяет на новое, то оборудование которое пострадало из-за российской атаки. По состоянию на сегодня на 146 млн грн оборудование уже поставлено и оно работает

- пояснил Адамов.

Восстановление "Охматдета": в Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы21.03.25, 13:10 • 23995 просмотров

Заместитель министра напомнил, что пострадали пять объектов на территории больницы "Охматдет". Два из этих объекта являются культурным наследием. Третий корпус – токсикологический и административный корпус.

Именно по третьему корпусу (токсикологическому – ред.) действительно в мае уже начнутся работы. Сейчас мы ожидаем разрешения на начало строительных работ. Эти работы предусматривают консервацию объекта культурного наследия. Так же будем двигаться с административным корпусом, это делается за средства собранные в рамках платформы United24. Эта консервация предусматривает сохранение культурного наследия и избежание его дальнейшего разрушения. После консервации можно разрабатывать проектную реконструкцию. По состоянию на сегодня эти два корпуса не влияют на лечебный процесс, эти отделения, которые были в этих корпусах были перенесены и оказывается помощь пациентам

- рассказал Адамов.

Он отметил, что также есть хирургический корпус, он тоже очень большой.

Сейчас за средства Всемирного банка, это грантовые средства, изготавливается проектно-сметная документация. По ее результатам сможем потом объявлять также тендер на восстановление или полное снесение и строительство нового корпуса

- сказал Адамов.

Он подчеркнул, что больница будет оказывать помощь даже во время восстановления.

"Это будет последовательный процесс, этаж за этажом, отделение за отделением и больница не будет останавливаться", - отметил заместительных министра здравоохранения.

Дополнение

8 июля 2024 года армия рф нанесла целенаправленный удар по детской больнице "Охматдет". 30 сентября больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. гривен. До 15 ноября должны были выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы "Охматдет".

В октябре 2024 года медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук заявлял, что восстановление больницы "Охматдет", которая пострадала в результате удара рф в июле, в этом году не состоится. Причиной называли то, что была изменена процедура избрания подрядчика, которая требует больше времени. Также была повторно сделана более детальная экспертиза, которая до сих пор на завершающей стадии.

11 марта Кабинет министров принял распоряжение, которым перераспределит около 6,3 млн гривен на восстановление "Охматдета", а также на восстановление исторической амбулатории для чернорабочих.

Восстановление "Охматдета": в Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы21.03.25, 13:10 • 23995 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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