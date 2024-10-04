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В “Охматдиті” розповіли, чому у цьому році не вдасться завершити відновлення лікарні

В “Охматдиті” розповіли, чому у цьому році не вдасться завершити відновлення лікарні

Київ • УНН

 • 12799 перегляди

Ремонт лікарні "Охматдит" не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу. Проєктування та будівництво будуть розділені, що вимагає більше часу для дотримання вимог законодавства.

Відновлення лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок удару рф в липні, в цьому році вже не відбудеться. Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії.

Про це розповів медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

По-перше, як визнаєте, що після тих подій, які відбулися після проведення конкурсу, була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії. Ми очікуємо остаточний вердикт по загальній будівлі. Вона була більш детальна, тому зайняла досить багато часу і проводилася провідним закладом з цього фаху. По-друге, щоб провести такі ремонтні роботи… вони складаються з двох великих частин: перше - розробка проєкту робіт відновлення і відповідно самі роботи. Сам проєкт, за попередніми оцінками, по часу може зайняти від 2 до 4 місяців. Тобто розробка проєкту

- сказав Чернишук. 

Він зазначив, що ремонт "Охматдиту" планувалося провести однією компанією в режимі "проєктуй-будуй", тобто спочатку проєкт, а потім по цьому проєкту будуть проведені роботи.

"Зараз для того, щоб зробити цю процедуру більш прозорою і зрозумілою, буде робитися окремий проєкт і по цьому проєкту буде проводитися окремий тендер на вибір будівельної компанії, яка буде реалізовувати цей проєкт. Все це займає час, тому що зараз всі ці процедури будуть проводитися за кошти лікарні, тобто за бюджетні кошти і це більш складна процедура, до якої набагато більше вимог, передбачених законодавством, відповідно вони займають більше часу, щоб уникнути будь-яких порушень", - додав Чернишук.

Він уточнив, що раніше планувалося, що один підрядник має розробити проєктну документацію, а потім почати будівництво, але зараз ці процеси розділені на дві частини.

Проєкт буде робитися окремо і відповідно будівельні роботи вже після того, як буде сформований проєкт і він пройде відповідну експертизу

- повідомив Чернишук.

Доповнення

Дитяча лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. гривень. До 15 листопада мають виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит".

Нагадаємо

8 липня армія рф завдала цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит". 

Павло Башинський

Павло Башинський

Здоров'я
okhmatdytОхматдит

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