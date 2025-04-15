Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.
Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на важливі медичні проєкти, включаючи відновлення Охматдиту та інститут раку в Києві. Раніше повідомлялося, що відновлення Охматдиту, пошкодженого влітку, перенесено на період після 2024 року.
Після смерті мозку 13-річного хлопчика з Одеської області його батьки погодились на донорство органів. Завдяки цьому рішенню п'ять пацієнтів різного віку отримали життєво важливі трансплантації серця, легень, нирок та печінки.
На Тернопільщині 8 дітей та один дорослий отруїлися дикими грибами. Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до різних медичних закладів, включаючи "Охматдит" та лікарні Львова.
Лікарі Охматдиту провели унікальну моносегментну трансплантацію печінки від матері 5-місячному хлопчику Матвію. Операція тривала майже добу, пересаджений орган важив 118 грамів.
У Бородянці відбувся виїзний прийом лікарів Охматдиту. Близько 170 дітей отримали консультації вузькопрофільних спеціалістів.
Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів, партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.
Ремонт лікарні "Охматдит" не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу. Проєктування та будівництво будуть розділені, що вимагає більше часу для дотримання вимог законодавства.
Слідчі органів безпеки ведуть розслідування 2389 кримінальних проваджень щодо ворожих обстрілів цивільної та критичної інфраструктури. Понад 360 справ стосуються атак на українські лікарні, включаючи обстріл "Охматдиту".
Міністр охорони здоров'я Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов'язків директора дитячої лікарні "Охматдит". Урін раніше очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту".
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зібрані кошти на відновлення "Охматдиту" не використовувались. Після завершення тендерних процедур розпочнеться відновлення пошкодженої будівлі лікарні.
Володимира Жовніра відсторонено від обов'язків гендиректора "Охматдиту" до завершення перевірок.
Група компаній FAVBET за перше півріччя 2024 року сплатила понад 3,15 млрд грн в українську економіку. На благодійність та потреби ЗСУ компанія виділила більше 143 млн грн.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оглянув відновлення дитячої лікарні на Чернігівщині, пошкодженої російськими обстрілами. Ремонтні роботи включають облаштування укриттів та забезпечення автономного енергопостачання.
Постраждалі від повітряних атак агресора зможуть взяти участь у проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара.
ТОВ "Буд-технолоджі" перемогло в тендері на ремонт пошкодженого корпусу "Охматдиту" за 307 млн грн. Вибір викликав питання, оскільки були значно дешевші пропозиції від інших учасників.
Уряд Латвії затвердив нову партію медичної допомоги для України. Вона включатиме антибіотики, шприци, перев'язувальні матеріали та інше обладнання, зокрема для постраждалої лікарні "Охматдит" у Києві.