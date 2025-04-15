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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19039 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132756 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124842 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126274 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124890 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127654 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191883 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76745 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163995 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115319 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Відновлення "Охматдиту": у МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи

Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.

Суспільство • 21 березня, 11:10 • 23966 перегляди

Уряд розподілив ще 3,3 млрд грн, зокрема для відновлення Охматдиту

Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на важливі медичні проєкти, включаючи відновлення Охматдиту та інститут раку в Києві. Раніше повідомлялося, що відновлення Охматдиту, пошкодженого влітку, перенесено на період після 2024 року.

Політика • 7 березня, 11:09 • 12508 перегляди

На Одещині 13-річний підліток посмертно став донором та врятував п'ять життів

Після смерті мозку 13-річного хлопчика з Одеської області його батьки погодились на донорство органів. Завдяки цьому рішенню п'ять пацієнтів різного віку отримали життєво важливі трансплантації серця, легень, нирок та печінки.

Суспільство • 12 грудня, 19:05 • 25095 перегляди

Масове отруєння грибами на Тернопільщині: серед постраждалих - 8 дітей

На Тернопільщині 8 дітей та один дорослий отруїлися дикими грибами. Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до різних медичних закладів, включаючи "Охматдит" та лікарні Львова.

Суспільство • 30 жовтня, 17:54 • 20227 перегляди

В Охматдиті вперше в Україні пересадили частину печінки від мами 5-місячному малюку

Лікарі Охматдиту провели унікальну моносегментну трансплантацію печінки від матері 5-місячному хлопчику Матвію. Операція тривала майже добу, пересаджений орган важив 118 грамів.

Суспільство • 30 жовтня, 12:25 • 13830 перегляди

Лікарі Охматдиту обстежили дітей з Бородянки

У Бородянці відбувся виїзний прийом лікарів Охматдиту. Близько 170 дітей отримали консультації вузькопрофільних спеціалістів.

Суспільство • 14 жовтня, 15:40 • 15434 перегляди

Дитячі лікарні Боярки та Флоренції підпишуть угоду про співробітництво

Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів, партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.

Київ • 5 жовтня, 09:59 • 21437 перегляди

В “Охматдиті” розповіли, чому у цьому році не вдасться завершити відновлення лікарні

Ремонт лікарні "Охматдит" не завершиться цього року через зміну процедури вибору підрядника та повторну експертизу. Проєктування та будівництво будуть розділені, що вимагає більше часу для дотримання вимог законодавства.

Здоров'я • 4 жовтня, 07:25 • 12822 перегляди

Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень

Слідчі органів безпеки ведуть розслідування 2389 кримінальних проваджень щодо ворожих обстрілів цивільної та критичної інфраструктури. Понад 360 справ стосуються атак на українські лікарні, включаючи обстріл "Охматдиту".

Війна • 18 вересня, 11:50 • 13573 перегляди

Ляшко призначив виконувача обов'язків директора "Охматдиту": що про нього відомо

Міністр охорони здоров'я Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов'язків директора дитячої лікарні "Охматдит". Урін раніше очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту".

Політика • 17 серпня, 16:15 • 71449 перегляди

Жодна копійка з зібраних коштів на "Охматдит" не витрачена – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зібрані кошти на відновлення "Охматдиту" не використовувались. Після завершення тендерних процедур розпочнеться відновлення пошкодженої будівлі лікарні.

Суспільство • 17 серпня, 15:10 • 32976 перегляди

Гендиректора Охматдита відсторонили від виконання обов’язків – МОЗ

Володимира Жовніра відсторонено від обов'язків гендиректора "Охматдиту" до завершення перевірок.

Політика • 17 серпня, 10:26 • 24705 перегляди

За перше півріччя 2024 року FAVBET сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків

Група компаній FAVBET за перше півріччя 2024 року сплатила понад 3,15 млрд грн в українську економіку. На благодійність та потреби ЗСУ компанія виділила більше 143 млн грн.

Економіка • 12 серпня, 13:50 • 21754 перегляди

Шмигаль відвідав дитячу лікарню на Чернігівщині, яка постраждала від російських обстрілів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оглянув відновлення дитячої лікарні на Чернігівщині, пошкодженої російськими обстрілами. Ремонтні роботи включають облаштування укриттів та забезпечення автономного енергопостачання.

Війна • 9 серпня, 14:34 • 26679 перегляди

Постраждалі від повітряних атак агресора зможуть взяти участь у проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара

Постраждалі від повітряних атак агресора зможуть взяти участь у проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара.

Суспільство • 8 серпня, 09:57 • 14646 перегляди

Відновлення “Охматдиту”: підрядником обрали маловідому фірму із завищеними цінами, яка відбудує лікарню за 307 млн гривень

ТОВ "Буд-технолоджі" перемогло в тендері на ремонт пошкодженого корпусу "Охматдиту" за 307 млн грн. Вибір викликав питання, оскільки були значно дешевші пропозиції від інших учасників.

Суспільство • 1 серпня, 14:41 • 16921 перегляди

Латвія передасть Україні нову партію медичної допомоги

Уряд Латвії затвердив нову партію медичної допомоги для України. Вона включатиме антибіотики, шприци, перев'язувальні матеріали та інше обладнання, зокрема для постраждалої лікарні "Охматдит" у Києві.

Війна • 24 липня, 10:04 • 33945 перегляди