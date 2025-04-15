За перше півріччя 2024 року FAVBET сплатили до держбюджету 3,1 млрд грн податків

Група компаній FAVBET за перше півріччя 2024 року сплатила понад 3,15 млрд грн в українську економіку. На благодійність та потреби ЗСУ компанія виділила більше 143 млн грн.