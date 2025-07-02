Лікарням та аптекам за програмою медгарантій виплатили понад 80 млрд грн
Київ • УНН
Національна служба здоров'я України виплатила понад 80 млрд грн за програмою медичних гарантій та 3,2 млрд грн за програмою "Доступні ліки" станом на 30 червня 2025 року. Найбільші суми отримали лікарні Львова, Охматдит та Дніпровщини.
Національна служба здоров'я України цього року вже сплатила медзакладам і аптекам за програмою медичних гарантій понад 80 млрд грн, повідомили в НСЗУ, пише УНН.
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За I півріччя 2025 року НСЗУ сплатила понад 80,0 млрд грн надавачам екстреної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій, а також аптечним закладам за програмою "Доступні ліки" (станом на 30.06.2025)", - ідеться у повідомленні.
У розрізі напрямів НСЗУ сплатила:
- за екстрену медичну допомогу - 5,3 млрд грн;
- за первинну медичну допомогу - 11,7 млрд грн;
- за програмою реімбурсації - 3,2 млрд грн;
- за спеціалізовану медичну допомогу - 59,8 млрд грн.
Медзаклади країни, які отримали найбільші суми виплат від НСЗУ:
- КНП “Львівське територіальне об’єднання “Багатопрофільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” -
989 млн грн;
- Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” - 624 млн грн;
- КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” - 556,3 млн грн;
- КП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради - 519,6 млн грн;
- КП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва” - 467,3 млн грн.
Окрім того, за I півріччя 2025 року НСЗУ сплатила за надання окремих медичних послуг деяким категоріям осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (зубопротезування та стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність) - 271,1 млн грн.
З 1 січня медичні заклади починають працювати виключно через Програму медичних гарантій01.01.25, 02:30 • 88512 переглядiв