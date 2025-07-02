Лікарням та аптекам за програмою медгарантій виплатили понад 80 млрд грн

Національна служба здоров'я України цього року вже сплатила медзакладам і аптекам за програмою медичних гарантій понад 80 млрд грн, повідомили в НСЗУ, пише УНН.

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За I півріччя 2025 року НСЗУ сплатила понад 80,0 млрд грн надавачам екстреної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій, а також аптечним закладам за програмою "Доступні ліки" (станом на 30.06.2025)", - ідеться у повідомленні.

У розрізі напрямів НСЗУ сплатила:

за екстрену медичну допомогу - 5,3 млрд грн;

за первинну медичну допомогу - 11,7 млрд грн;

за програмою реімбурсації - 3,2 млрд грн;

за спеціалізовану медичну допомогу - 59,8 млрд грн.

Медзаклади країни, які отримали найбільші суми виплат від НСЗУ:

КНП “Львівське територіальне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” - 989 млн грн; Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” - 624 млн грн; КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” - 556,3 млн грн; КП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Дніпропетровської обласної ради - 519,6 млн грн; КП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва” - 467,3 млн грн.

Окрім того, за I півріччя 2025 року НСЗУ сплатила за надання окремих медичних послуг деяким категоріям осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (зубопротезування та стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність) - 271,1 млн грн.

З 1 січня медичні заклади починають працювати виключно через Програму медичних гарантій