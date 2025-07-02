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Больницам и аптекам по программе медгарантий выплачено более 80 млрд грн - НСЗУ

Киев • УНН

 • 161 просмотра

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 80 млрд грн по программе медицинских гарантий и 3,2 млрд грн по программе "Доступные лекарства" по состоянию на 30 июня 2025 года. Самые большие суммы получили больницы Львова, Охматдет и Днепропетровщины.

Больницам и аптекам по программе медгарантий выплачено более 80 млрд грн - НСЗУ

Национальная служба здравоохранения Украины в этом году уже выплатила медицинским учреждениям и аптекам по программе медицинских гарантий более 80 млрд грн, сообщили в НСЗУ, пишет УНН.

Детали

За I полугодие 2025 года НСЗУ выплатило более 80,0 млрд грн поставщикам экстренной, первичной и специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий, а также аптечным учреждениям по программе "Доступные лекарства" (по состоянию на 30.06.2025)", - говорится в сообщении.

В разрезе направлений НСЗУ выплатило:

  • за экстренную медицинскую помощь - 5,3 млрд грн;
    • за первичную медицинскую помощь - 11,7 млрд грн;
      • по программе реимбурсации - 3,2 млрд грн;
        • за специализированную медицинскую помощь - 59,8 млрд грн.

          Медицинские учреждения страны, получившие наибольшие суммы выплат от НСЗУ:

          1. КНП “Львовское территориальное объединение “Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи” - 989 млн грн;
            1. Национальная детская специализированная больница “Охматдет” - 624 млн грн;
              1. КП “Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова” - 556,3 млн грн;
                1. КП “Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” Днепропетровского областного совета - 519,6 млн грн;
                  1. КП “Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева” - 467,3 млн грн.

                    Кроме того, за первое полугодие 2025 года НСЗУ оплатило предоставление отдельных медицинских услуг некоторым категориям лиц, которые защищают/защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (зубопротезирование и стоматологическая помощь отдельной категории лиц, которые защищают/защищали независимость) – 271,1 млн грн.

                    С 1 января медицинские учреждения начинают работать исключительно через Программу медицинских гарантий01.01.25, 02:30 • 88512 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    Здоровье
                    Охматдыт
                    Киев
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