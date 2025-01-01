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С 1 января медицинские учреждения начинают работать исключительно через Программу медицинских гарантий

С 1 января медицинские учреждения начинают работать исключительно через Программу медицинских гарантий

Киев  •  УНН

 • 3369 просмотра

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С 1 января 2025 года все медицинские учреждения будут работать через Программу медицинских гарантий НСЗУ. Первый договор уже заключил Институт травматологии и ортопедии, другие учреждения должны выполнить требования НСЗУ.

С 1 января 2025 года медицинские учреждения и государственные учреждения начнут работать исключительно через Программу медицинских гарантий, которая реализуется Национальной службой здоровья Украины, пишет УНН

Детали 

«С 1 января 2025 года все медицинские учреждения и государственные учреждения начнут работать исключительно через Программу медицинских гарантий. Это требование законодательства и принципиальная позиция нашего Комитета. Чтобы работать в едином медицинском пространстве институты НАМНУ должны обязательно выполнить требования НСЗУ и подписать договор со службой», - заявлял председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского  страхования Михаил Радуцкий. 

По его словам, в середине декабря НСЗУ уже начала прием заявок на заключение договоров от институтов НАМНУ, медучреждений Минздрава, Государственного управления делами и Национальной академией наук. 

Первым среди институтов НАМНУ выполнил все требования НСЗУ, подал заявку на контрактирование Институт травматологии и ортопедии на пакет «Переходное финансирование обеспечения предоставления медицинских услуг учреждениям здравоохранения». Согласно пакету в случае, если в 2025 году заработок от сотрудничества с НСЗУ составит меньше, чем финансирование этого года, то институт получит доплату от государства. Руководство Института травматологии и ортопедии планирует контрактироваться по другим пакетам ПМГ-2025, и предварительные расчеты показывают, что учреждение в дофинансировании не будет нуждаться.

Радуцкий отметил, что если раньше институты НАМНУ финансировались отдельно, то теперь, как и предусматривает медицинская реформа, они будут работать по контрактам с НСЗУ и получать средства за оказанную услугу.

«Переход к единому медицинскому пространству позволит оплачивать услуги по прозрачным тарифам и единым стандартам, что в перспективе улучшит качество предоставления медицинских услуг пациентам», - добавил нардеп. 

Дополнение 

Программа медицинских гарантий, которая реализуется НСЗУ, - это перечень медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует украинцам бесплатно. Оплачивает эти медицинские услуги для граждан НСЗУ напрямую больницам, заключая с ними договор.

В конце декабря Кабинет министров утвердил порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2025 году. Порядок определяет перечень медицинских услуг по программе медицинских гарантий (пакеты медицинских услуг) в 2025 году, тарифы и корректирующие коэффициенты для них, особенности расчета их стоимости, перечень лекарственных средств и медицинских изделий, стоимость которых будет возмещена Национальной службой здоровья Украины. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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