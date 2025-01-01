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З 1 січня медичні заклади починають працювати виключно через Програму медичних гарантій

З 1 січня медичні заклади починають працювати виключно через Програму медичних гарантій

Київ • УНН

 • 88462 перегляди

З 1 січня 2025 року всі медичні заклади працюватимуть через Програму медичних гарантій НСЗУ. Перший договір вже уклав Інститут травматології та ортопедії, інші установи мають виконати вимоги НСЗУ.

З 1 січня 2025 року медичні заклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій, яка реалізується Національною службою здоров'я України, пише УНН

Деталі 

"З 1 січня 2025 року всі медичні заклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій. Це вимога законодавства та принципова позиція нашого Комітету. Щоб працювати в єдиному медичному просторі інститути НАМНУ мають обов’язково виконати вимоги НСЗУ та підписати договір зі службою", - заявляв голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного  страхування Михайло Радуцький. 

За його словами, всередині грудня НСЗУ вже почала прийом заявок на укладання договорів від інститутів НАМНУ, медзакладів МОЗ, Державного управління справами та Національною академією наук. 

Першим серед інститутів НАМНУ виконав всі вимоги НСЗУ, подав заявку на контрактування Інститут травматології та ортопедії на пакет "Перехідне фінансування забезпечення надання медичних послуг закладам охорони здоров’я". Згідно з пакетом у випадку, якщо у 2025 році заробіток від співпраці з НСЗУ складе менше, ніж фінансування цього року, то інститут отримає доплату від держави. Керівництво Інституту травматології та ортопедії планує контрактуватися за іншими пакетами ПМГ-2025, і попередні розрахунки показують, що установа дофінансування не потребуватиме.

Радуцький наголосив, що якщо раніше інститути НАМНУ фінансувалися окремо, то тепер, як і передбачає медична реформа, вони працюватимуть за контрактами із НСЗУ та отримуватимуть кошти за надану послугу.

"Перехід до єдиного медичного простору дозволить оплачувати послуги за прозорими тарифами та єдиними стандартами, що в перспективі покращить якість надання медичних послуг пацієнтам", - додав нардеп. 

Доповнення 

Програма медичних гарантій, яка реалізується НСЗУ, - це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно. Оплачує ці медичні послуги для громадян НСЗУ напряму лікарням, укладаючи з ними договір.

Наприкінці грудня Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Порядок визначає перелік медичних послуг за програмою медичних гарантій (пакети медичних послуг) у 2025 році, тарифи та коригувальні коефіцієнти для них, особливості розрахунку їх вартості, перелік лікарських засобів та медичних виробів, вартість яких буде відшкодована Національною службою здоровʼя України. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаЗдоров'я
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
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