$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26136 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36072 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44606 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52178 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64732 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55387 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54933 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117644 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81345 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224695 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31788 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83948 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17977 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14851 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15389 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84068 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117641 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224692 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402003 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394538 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10394 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13898 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14941 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18057 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74690 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Охматдыт

Больница в Украине
Новости по теме

Восстановление "Охматдета": в Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы

Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.

Общество • 21 марта, 11:10 • 23961 просмотра

Правительство распределило еще 3,3 млрд грн, в том числе для восстановления Охматдита

Кабмин распределил 3,3 млрд грн на важные медицинские проекты, включая восстановление Охматдита и институт рака в Киеве. Ранее сообщалось, что восстановление Охматдита, поврежденного летом, перенесено на период после 2024 года.

политика • 7 марта, 11:09 • 12494 просмотра

В Одесской области 13-летний подросток посмертно стал донором и спас пять жизней

После смерти мозга 13-летнего мальчика из Одесской области его родители согласились на донорство органов. Благодаря этому решению пять пациентов разного возраста получили жизненно важные трансплантации сердца, легких, почек и печени.

Общество • 12 декабря, 19:05 • 25095 просмотра

Массовое отравление грибами на Тернопольщине: среди пострадавших - 8 детей

На Тернопольщине 8 детей и один взрослый отравились дикими грибами. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в различные медицинские учреждения, включая "Охматдет" и больницы Львова.

Общество • 30 октября, 17:54 • 20227 просмотра

В Охматдете впервые в Украине пересадили часть печени от мамы 5-месячному малышу

Врачи Охматдета провели уникальную моносегментную трансплантацию печени от матери 5-месячному мальчику Матвею. Операция длилась почти сутки, пересаженный орган весил 118 граммов.

Общество • 30 октября, 12:25 • 13828 просмотра

Врачи Охматдета обследовали детей из Бородянки

В Бородянке состоялся выездной прием врачей Охматдета. Около 170 детей получили консультации узкопрофильных специалистов.

Общество • 14 октября, 15:40 • 15434 просмотра

Детские больницы Боярки и Флоренции подпишут соглашение о сотрудничестве

Детская больница в Боярке и больница Мейер во Флоренции договорились о сотрудничестве. Стороны обсудили стажировку врачей, партнерство между университетами и создание бизнес-платформы.

Киев • 5 октября, 09:59 • 21434 просмотра

В «Охматдете» рассказали, почему в этом году не удастся завершить восстановление больницы

Ремонт больницы «Охматдет» не завершится в этом году из-за изменения процедуры выбора подрядчика и повторной экспертизы. Проектирование и строительство будут разделены, что требует больше времени для соблюдения требований законодательства.

Здоровье • 4 октября, 07:25 • 12822 просмотра

Из-за атак рф на гражданскую и критическую инфраструктуру расследуется более 2300 производств

Следователи органов безопасности ведут расследование 2389 уголовных производств по вражеским обстрелам гражданской и критической инфраструктуры. Более 360 дел касаются атак на украинские больницы, включая обстрел "Охматдета".

Война • 18 сентября, 11:50 • 13573 просмотра

Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

Министр здравоохранения Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности директора детской больницы «Охматдет». Урин ранее возглавлял отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета".

политика • 17 августа, 16:15 • 71449 просмотра

Ни одна копейка из собранных средств на "Охматдет" не потрачена - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что собранные средства на восстановление «Охматдета» не использовались. После завершения тендерных процедур начнется восстановление поврежденного здания больницы.

Общество • 17 августа, 15:10 • 32975 просмотра

Гендиректора Охматдета отстранили от исполнения обязанностей - Минздрав

Владимир Жовнир отстранен от обязанностей гендиректора "Охматдета" до завершения проверок.

политика • 17 августа, 10:26 • 24705 просмотра

За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

Группа компаний FAVBET за первое полугодие 2024 года уплатила более 3,15 млрд грн в украинскую экономику. На благотворительность и нужды ВСУ компания выделила более 143 млн грн.

Экономика • 12 августа, 13:50 • 21754 просмотра

Шмыгаль посетил детскую больницу на Черниговщине, которая пострадала от российских обстрелов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел восстановление детской больницы на Черниговщине, поврежденной российскими обстрелами. Ремонтные работы включают обустройство укрытий и обеспечение автономного энергоснабжения.

Война • 9 августа, 14:34 • 26679 просмотра

Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.

Общество • 8 августа, 09:57 • 14645 просмотра

Восстановление "Охматдета": подрядчиком выбрали малоизвестную фирму с завышенными ценами, которая отстроит больницу за 307 млн гривен

ООО "Буд-технолоджи" победило в тендере на ремонт поврежденного корпуса "Охматдета" за 307 млн грн. Выбор вызвал вопросы, поскольку были значительно более дешевые предложения от других участников.

Общество • 1 августа, 14:41 • 16921 просмотра

Латвия передаст Украине новую партию медицинской помощи

Правительство Латвии утвердило новую партию медицинской помощи для Украины. Она будет включать антибиотики, шприцы, перевязочные материалы и другое оборудование, в частности для пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве.

Война • 24 июля, 10:04 • 33945 просмотра