За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

Группа компаний FAVBET за первое полугодие 2024 года уплатила более 3,15 млрд грн в украинскую экономику. На благотворительность и нужды ВСУ компания выделила более 143 млн грн.