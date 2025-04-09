Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.
Кабмин распределил 3,3 млрд грн на важные медицинские проекты, включая восстановление Охматдита и институт рака в Киеве. Ранее сообщалось, что восстановление Охматдита, поврежденного летом, перенесено на период после 2024 года.
После смерти мозга 13-летнего мальчика из Одесской области его родители согласились на донорство органов. Благодаря этому решению пять пациентов разного возраста получили жизненно важные трансплантации сердца, легких, почек и печени.
На Тернопольщине 8 детей и один взрослый отравились дикими грибами. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в различные медицинские учреждения, включая "Охматдет" и больницы Львова.
Врачи Охматдета провели уникальную моносегментную трансплантацию печени от матери 5-месячному мальчику Матвею. Операция длилась почти сутки, пересаженный орган весил 118 граммов.
В Бородянке состоялся выездной прием врачей Охматдета. Около 170 детей получили консультации узкопрофильных специалистов.
Детская больница в Боярке и больница Мейер во Флоренции договорились о сотрудничестве. Стороны обсудили стажировку врачей, партнерство между университетами и создание бизнес-платформы.
Ремонт больницы «Охматдет» не завершится в этом году из-за изменения процедуры выбора подрядчика и повторной экспертизы. Проектирование и строительство будут разделены, что требует больше времени для соблюдения требований законодательства.
Следователи органов безопасности ведут расследование 2389 уголовных производств по вражеским обстрелам гражданской и критической инфраструктуры. Более 360 дел касаются атак на украинские больницы, включая обстрел "Охматдета".
Министр здравоохранения Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности директора детской больницы «Охматдет». Урин ранее возглавлял отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что собранные средства на восстановление «Охматдета» не использовались. После завершения тендерных процедур начнется восстановление поврежденного здания больницы.
Владимир Жовнир отстранен от обязанностей гендиректора "Охматдета" до завершения проверок.
Группа компаний FAVBET за первое полугодие 2024 года уплатила более 3,15 млрд грн в украинскую экономику. На благотворительность и нужды ВСУ компания выделила более 143 млн грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел восстановление детской больницы на Черниговщине, поврежденной российскими обстрелами. Ремонтные работы включают обустройство укрытий и обеспечение автономного энергоснабжения.
Пострадавшие от воздушных атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.
ООО "Буд-технолоджи" победило в тендере на ремонт поврежденного корпуса "Охматдета" за 307 млн грн. Выбор вызвал вопросы, поскольку были значительно более дешевые предложения от других участников.
Правительство Латвии утвердило новую партию медицинской помощи для Украины. Она будет включать антибиотики, шприцы, перевязочные материалы и другое оборудование, в частности для пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве.