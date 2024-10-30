Массовое отравление грибами на Тернопольщине: среди пострадавших - 8 детей
Киев • УНН
На Тернопольщине 8 детей и один взрослый отравились дикими грибами. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в различные медицинские учреждения, включая "Охматдет" и больницы Львова.
На Тернопольщине восемь детей и один взрослый отравились дикими грибами, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
По данным Минздрава, семеро из детей - из одной семьи, еще один - гостил в семье. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные - в тяжелом.
Двух пострадавших детей - 2007, 2021 г. р. - транспортировали в город Львов, пятерых - 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 г. р. - сейчас перевозят в НДСБ «Охматдет», еще одного ребенка перевели в Тернопольскую областную больницу.
Взрослый, который кормил грибами детей, мужчина 1965 г.р., в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц.
Добавим
В Минздраве напомнили, что самое безопасное - отказаться от потребления дикорастущих грибов. Употребляйте те, что выращивают промышленным способом.
Если вы подозреваете, что отравились грибами:
- Немедленно звоните по телефону 103 или 112.
- Промойте желудок чистой водой (выпейте 1-2 л теплой кипяченой воды; вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз, пока вместо содержимого желудка не будет возвращаться чистая вода);
- Примите сорбенты (активированный уголь) и придерживайтесь постельного режима.
В Минздраве призвали не употреблять алкоголь и любую пищу - это может ускорить всасывание токсинов в организм.