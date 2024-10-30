Массовое отравление грибами на Тернопольщине: среди пострадавших - 8 детей

На Тернопольщине восемь детей и один взрослый отравились дикими грибами, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

По данным Минздрава, семеро из детей - из одной семьи, еще один - гостил в семье. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные - в тяжелом.

Двух пострадавших детей - 2007, 2021 г. р. - транспортировали в город Львов, пятерых - 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 г. р. - сейчас перевозят в НДСБ «Охматдет», еще одного ребенка перевели в Тернопольскую областную больницу.

Взрослый, который кормил грибами детей, мужчина 1965 г.р., в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц.

Добавим

В Минздраве напомнили, что самое безопасное - отказаться от потребления дикорастущих грибов. Употребляйте те, что выращивают промышленным способом.

Если вы подозреваете, что отравились грибами:

- Немедленно звоните по телефону 103 или 112.

- Промойте желудок чистой водой (выпейте 1-2 л теплой кипяченой воды; вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз, пока вместо содержимого желудка не будет возвращаться чистая вода);

- Примите сорбенты (активированный уголь) и придерживайтесь постельного режима.

В Минздраве призвали не употреблять алкоголь и любую пищу - это может ускорить всасывание токсинов в организм.