В «Охматдете» восстанавливают современный корпус: фасады, сети и новые окна уже на месте

В Национальной детской больнице «Охматдет» продолжается восстановление лечебно-диагностического корпуса, поврежденного агрессией. Уже демонтировано более 2000 м² фасада, установлены новые окна и обновлены внутренние помещения, при этом больница продолжает принимать пациентов.
В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" продолжается масштабное восстановление лечебно-диагностического корпуса, поврежденного во время российской агрессии. Работы охватывают как фасадные конструкции, так и внутренние помещения, при этом больница непрерывно принимает маленьких пациентов.
Капитальный ремонт выполняется сразу в нескольких блоках здания. Строители уже демонтировали более 2 000 квадратных метров разрушенного вентилируемого фасада и 190 метров облицовочных панелей, заменив их на современные энергоэффективные решения.
На более чем 1 200 квадратных метрах установлены новые кронштейны, утеплено почти тысяча квадратных метров стен и начата облицовка плиткой.
В блоке В смонтировано 15 новых оконно-дверных конструкций и еще 16 дополнительных в различных секциях корпуса. В то же время демонтировано 25 старых блоков и отремонтировано 56 дверей, что значительно повысит комфорт пациентов и персонала.
Не менее масштабные изменения происходят и внутри.
Демонтировано более 1 000 метров подвесных потолков, сотни квадратных метров перегородок и облицовок, после чего уже установлено 1 200 квадратных метров новых потолков, 380 метров перегородок и более 250 м современных панелей. Стены герметизированы на площади 2 500 м, а полы и поверхности — обновлены малярными работами.
Дополнительно в корпусе уже работают 159 новых светильников, отремонтированы вентиляционные системы, противопожарная защита и слаботочные сети. Часть помещений после ремонта уже введена в эксплуатацию. На объекте ежедневно работают почти три десятка специалистов.
Работы организованы так, чтобы не прерывать медицинский процесс – "Охматдет" и в дальнейшем принимает детей со всей Украины.
Проект реализуется благодаря усилиям ООО "Риола-Модуль ЛТД" при техническом сопровождении Eptisa Servicios de Ingeniería, контролю качества от "Академ Буд" и авторскому надзору "Аркон".
Восстановление финансируется при поддержке благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство".
По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине зафиксировано повреждение или полное разрушение 2419 объектов медицинской инфраструктуры, из них 311 полностью разрушены. Наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Херсонская и Запорожская области.
Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается, завершена часть внутренних работ и продолжается восстановление фасада. По состоянию на август 2025 года выполнен значительный объем работ, включая демонтаж поврежденного покрытия и обновление внутренних помещений.