В «Охматдете» восстанавливают современный корпус: фасады, сети и новые окна уже на месте

Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним
19 августа, 02:57
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке
19 августа, 04:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
06:55
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
07:45
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
11:20
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
10:33
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 07:47
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

В «Охматдете» восстанавливают современный корпус: фасады, сети и новые окна уже на месте

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Национальной детской больнице «Охматдет» продолжается восстановление лечебно-диагностического корпуса, поврежденного агрессией. Уже демонтировано более 2000 м² фасада, установлены новые окна и обновлены внутренние помещения, при этом больница продолжает принимать пациентов.

В «Охматдете» восстанавливают современный корпус: фасады, сети и новые окна уже на месте

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" продолжается масштабное восстановление лечебно-диагностического корпуса, поврежденного во время российской агрессии. Работы охватывают как фасадные конструкции, так и внутренние помещения, при этом больница непрерывно принимает маленьких пациентов.

Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

Детали

Капитальный ремонт выполняется сразу в нескольких блоках здания. Строители уже демонтировали более 2 000 квадратных метров разрушенного вентилируемого фасада и 190 метров облицовочных панелей, заменив их на современные энергоэффективные решения.

На более чем 1 200 квадратных метрах установлены новые кронштейны, утеплено почти тысяча квадратных метров стен и начата облицовка плиткой.

В блоке В смонтировано 15 новых оконно-дверных конструкций и еще 16 дополнительных в различных секциях корпуса. В то же время демонтировано 25 старых блоков и отремонтировано 56 дверей, что значительно повысит комфорт пациентов и персонала.

Не менее масштабные изменения происходят и внутри.

Демонтировано более 1 000 метров подвесных потолков, сотни квадратных метров перегородок и облицовок, после чего уже установлено 1 200 квадратных метров новых потолков, 380 метров перегородок и более 250 м современных панелей. Стены герметизированы на площади 2 500 м, а полы и поверхности — обновлены малярными работами.

Дополнительно в корпусе уже работают 159 новых светильников, отремонтированы вентиляционные системы, противопожарная защита и слаботочные сети. Часть помещений после ремонта уже введена в эксплуатацию. На объекте ежедневно работают почти три десятка специалистов.

Работы организованы так, чтобы не прерывать медицинский процесс – "Охматдет" и в дальнейшем принимает детей со всей Украины.

Проект реализуется благодаря усилиям ООО "Риола-Модуль ЛТД" при техническом сопровождении Eptisa Servicios de Ingeniería, контролю качества от "Академ Буд" и авторскому надзору "Аркон".

Восстановление финансируется при поддержке благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство".

Напомним

По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине зафиксировано повреждение или полное разрушение 2419 объектов медицинской инфраструктуры, из них 311 полностью разрушены. Наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается, завершена часть внутренних работ и продолжается восстановление фасада. По состоянию на август 2025 года выполнен значительный объем работ, включая демонтаж поврежденного покрытия и обновление внутренних помещений.

Степан Гафтко

ЗдоровьеНедвижимость
Ребенок
Донецкая область
Охматдыт
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина