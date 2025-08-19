У "Охматдиті" відновлюють сучасний корпус: фасади, мережі та нові вікна вже на місці

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" триває масштабне відновлення лікувально-діагностичного корпусу, пошкодженого під час російської агресії. Роботи охоплюють як фасадні конструкції, так і внутрішні приміщення, при цьому лікарня безперервно приймає маленьких пацієнтів.

Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Капітальний ремонт виконується одразу у кількох блоках будівлі. Будівельники вже демонтували понад 2 000 квадратних метрів зруйнованого вентильованого фасаду та 190 метрів облицювальних панелей, замінивши їх на сучасні енергоефективні рішення.

На понад 1 200 квадратних метрах встановлено нові кронштейни, утеплено майже тисячу квадратних метрів стін і розпочато облицювання плиткою.

У блоці В змонтовано 15 нових віконно-дверних конструкцій і ще 16 додаткових у різних секціях корпусу. Водночас демонтовано 25 старих блоків і відремонтовано 56 дверей, що значно підвищить комфорт пацієнтів і персоналу.

Не менш масштабні зміни відбуваються й усередині.

Демонтовано понад 1 000 метрів підвісних стель, сотні квадратних метрів перегородок та облицювань, після чого вже встановлено 1 200 квадратних метрів нових стель, 380 метрів перегородок та понад 250 м сучасних панелей. Стіни герметизовано на площі 2 500 м а підлоги та поверхні — оновлено малярними роботами.

Додатково в корпусі вже працюють 159 нових світильників, відремонтовані вентиляційні системи, протипожежний захист і слабкострумові мережі. Частину приміщень після ремонту вже введено в експлуатацію.На об’єкті щодня працюють майже три десятки спеціалістів.

Роботи організовані так, аби не переривати медичний процес – "Охматдит" і надалі приймає дітей з усієї України.

Проєкт реалізується завдяки зусиллям ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" за технічного супроводу Eptisa Servicios de Ingeniería, контролю якості від "Академ Буд" і авторського нагляду "Аркон".

Відновлення фінансується за підтримки благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство".

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів медичної інфраструктури, з них 311 повністю зруйновані. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська та Запорізька області.

Ремонт сучасного корпусу Охматдиту продовжується, завершено частину внутрішніх робіт та триває відновлення фасаду. Станом на серпень 2025 року виконано значний обсяг робіт, включаючи демонтаж пошкодженого покриття та оновлення внутрішніх приміщень.