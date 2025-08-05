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Ремонт сучасного корпусу Охматдиту триває: частину робіт вже завершено

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Ремонт сучасного корпусу Охматдиту продовжується, завершено частину внутрішніх робіт та триває відновлення фасаду. Станом на серпень 2025 року виконано значний обсяг робіт, включаючи демонтаж пошкодженого покриття та оновлення внутрішніх приміщень.

Ремонт сучасного корпусу Охматдиту триває: частину робіт вже завершено

Відновлення сучасного корпусу Охматдиту, пошкодженого внаслідок збройної агресії росії, продовжується, завершено частину внутрішніх робіт, триває ремонт фасаду. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

Станом на серпень 2025 року вже виконано значний обсяг робіт з відновлення корпусу, пошкодженого внаслідок збройної агресії росії. Ремонтні роботи організовані так, щоби лікування не переривалося, а діти продовжували отримувати необхідну допомогу

- йдеться в повідомленні.

В МОЗ зазначили, що зокрема, активно ведуться фасадні роботи.

Демонтовано понад 2 200 м² пошкодженого покриття в блоках Д, В і Б, змонтовано кронштейни на площі понад 1 200 м². Також продовжуються роботи з утеплення фасаду. Завершується виготовлення нових вікон — їх встановлення розпочнеться вже з наступного тижня в окремих блоках.

Повідомляється, що паралельно оновлюють і внутрішні приміщення одразу на пʼяти поверхах корпусу.

У блоці В частково замінено гіпсокартон, підвісні стелі, HPL-панелі (вологостійкі декоративні панелі) та вікна. Проведено герметизацію стиків на площі понад 2 300 м².

Додатково оновлено вікна і двері, замінено підлогу на окремих ділянках та виконано малярні роботи. Триває підготовка до запуску відділення трансплантації кісткового мозку.

Також у корпусі проводиться оновлення інженерних мереж. Завершено монтаж 159 світильників у блоці В, налагоджено систему вентиляції, проведено перевірку протипожежних та телекомунікаційних систем. Частину приміщень уже передано в експлуатацію

- інформує МОЗ.

Ремонт виконує ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД" за технічного супроводу компанії Eptisa. Контроль за якістю забезпечують "Академ Буд" і "Аркон". Проєкт реалізується за підтримки благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство".

У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити07.07.25, 17:36 • 1937 переглядiв

Контекст

9 червня розпочалось відновлення сучасного корпусу Охматдиту.У МОЗ заявляли, що переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже 293 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

 Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме "Ріола-Модуль ЛТД" завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту в 2020 році.

Міністр охорони здоров’я Ляшко заявляв, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ.

8 липня 2024 року "Охматдит" зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено п'ять корпусів.

Зруйновано обладнання на понад 338 млн грн, загинули дві людини, а 627 дітей було евакуйовано.

Анна Мурашко

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