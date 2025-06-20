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Відновлення “Охматдиту”: Ляшко запевняє, що компанія, яка виграла тендер з ремонту лікарні, не фігурує у кримінальних провадженнях

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що компанія "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", яка виграла тендер на ремонт лікарні "Охматдит", не фігурує у кримінальних провадженнях. Рішення щодо вибору підрядника також контролюється донорами.

Відновлення “Охматдиту”: Ляшко запевняє, що компанія, яка виграла тендер з ремонту лікарні, не фігурує у кримінальних провадженнях

Компанія "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі 

Щодо відновлення "Охмадиту", ми неодноразово проводили наради, де запрошували всі засоби масової інформації, а також раз на місяць заслуховуємо етапи відновлення лікарні "Охматдит" на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. Чисто звітуємо про те, що відбувається. На сьогоднішній день розроблена проектна документація відновлення основного корпусу, проведені тендерні процедури на майданчику Prozorro, підписані двосторонні договори між благодійним фондом "Охматдит", на які збиралися кошти, і підрядником, який переміг і дав найнижчу ціну на відновлення на відновлення лікарні

- сказав Ляшко.

Він зазначив, що була створена рада з відновлення, в яку були залучені основні донори, які донатили кошти на відновлення "Охматдиту", які повністю контролюють усі процеси, які відбуваються з питанням відновлення лікарні, в числі і дивилися, як відбувалися конкурсні процедури і оцінювали компанії, яка перемогла.

Сьогодні можу сказати, що в нас є довідки від правоохоронних органів, які підтверджують, що жоден із керівників компанії, яка перемогла, не є учасником як там кримінального провадження. До жодного з керівників не було застосовано жодних заходів кримінально-правового характеру, тільки по законодавству

- додав Ляшко.

Доповнення

8 липня 2024 року армія рф завдала цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит". 30 вересня лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. гривень.

До 15 листопада мали виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит".

 В травні "Охматдит" оголосив тендер на ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з очікуваною вартістю 367 млн 448 тис. 347 гривень.

Участь у тендері взяли три компанії, а найнижчу ціну запропонувало ТОВ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", яка запропонувала 292 млн 998 тис. 16 гривень. Договір з цією компанією був підписаний 6 червня.

Компанія ТОВ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД" зареєстрована у 1994 році у Вишгороді Київської області зі статутним капіталом 375 гривень.

Основний вид діяльності - інші спеціалізовані будівельні роботи. Власником та директором компанії є Володимир Духович.

За 2016-2023 роки компанія фігурувала в 10 кримінальних провадженнях. Зокрема, у 2017 році Департамент капітального будівництва Донецької обласної уклав договір з компанією на суму 44 млн 642 тис. 886 гривень.

За умовами договору, підрядник був зобов'язаний виконати роботи з реконструкції ЗОШ №13 у Слов’янську в строк 159 днів з дати укладання договору.

Департамент виплатив аванс компанії у розмірі 8,9 млн гривень, проте не отримав виконані роботи в передбачений термін. 

У МОЗ заявили, що ремонт Охматдиту планують завершити до кінця року09.06.25, 17:34 • 1452 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Здоров'яКримінал та НП
Донецька область
Слов'янськ
Київська область
Вишгород
Верховна Рада України
Ляшко Віктор Кирилович
Україна
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