Восстановление “Охматдета”: Ляшко утверждает, что компания, выигравшая тендер по ремонту больницы, не фигурирует в уголовных производствах

Компания "РИОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Что касается восстановления "Охматдета", мы неоднократно проводили совещания, где приглашали все средства массовой информации, а также раз в месяц заслушиваем этапы восстановления больницы "Охматдет" на заседании Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины. Чисто отчитываемся о том, что происходит. На сегодняшний день разработана проектная документация восстановления основного корпуса, проведены тендерные процедуры на площадке Prozorro, подписаны двусторонние договоры между благотворительным фондом "Охматдет", на которые собирались средства, и подрядчиком, который победил и дал самую низкую цену на восстановление больницы - сказал Ляшко.

Он отметил, что был создан совет по восстановлению, в который были привлечены основные доноры, которые жертвовали средства на восстановление "Охматдета", которые полностью контролируют все процессы, которые происходят с вопросом восстановления больницы, в числе и смотрели, как происходили конкурсные процедуры и оценивали компании, которая победила.

Сегодня могу сказать, что у нас есть справки от правоохранительных органов, подтверждающие, что ни один из руководителей победившей компании не является участником какого-либо уголовного производства. Ни к одному из руководителей не было применено никаких мер уголовно-правового характера, только по законодательству - добавил Ляшко.

Дополнение

8 июля 2024 года армия РФ нанесла целенаправленный удар по детской больнице "Охматдет". 30 сентября больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. гривен.

До 15 ноября должны были выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы "Охматдет".

В мае "Охматдет" объявил тендер на ремонт здания лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" с ожидаемой стоимостью 367 млн 448 тыс. 347 гривен.

Участие в тендере приняли три компании, а самую низкую цену предложило ООО "РИОЛА-МОДУЛЬ ЛТД", которая предложила 292 млн 998 тыс. 16 гривен. Договор с этой компанией был подписан 6 июня.

Компания ООО "РИОЛА-МОДУЛЬ ЛТД" зарегистрирована в 1994 году в Вышгороде Киевской области с уставным капиталом 375 гривен.

Основной вид деятельности - другие специализированные строительные работы. Владельцем и директором компании является Владимир Духович.

За 2016-2023 годы компания фигурировала в 10 уголовных производствах. В частности, в 2017 году Департамент капитального строительства Донецкой области заключил договор с компанией на сумму 44 млн 642 тыс. 886 гривен.

По условиям договора, подрядчик был обязан выполнить работы по реконструкции СОШ №13 в Славянске в срок 159 дней с даты заключения договора.

Департамент выплатил аванс компании в размере 8,9 млн гривен, однако не получил выполненные работы в предусмотренный срок.

В Минздраве заявили, что ремонт Охматдета планируют завершить до конца года