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У МОЗ заявили, що ремонт Охматдиту планують завершити до кінця року

Київ • УНН

 • 448 перегляди

МОЗ планує завершити ремонтні роботи в Охматдиті до кінця року, фасадні роботи - до листопада. Відновлення проводить компанія "Ріола-модуль" за 293 млн гривень.

У МОЗ заявили, що ремонт Охматдиту планують завершити до кінця року

Ремонт дитячої лікарні Охматдит, яка була пошкоджена минулого року внаслідок обстрілу рф, планують завершити до кінця року, проте Міністерство охорони здоров’я хоче, щоб усі фасадні роботи завершилися до настання холодів, тобто впродовж жовтня - початку листопада. Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН.

На початку червня розпочалося відновлення основного корпусу Охматдиту. Відбулися тендерні процедури на майданчику Prozorro. З очікуваною вартістю 367 млн… є переможець, який підписав контракт на 293 млн гривень. Це компанія ТОВ "Ріола-модуль", яка й розпочала відновлювальні роботи. Зараз проводяться заміри, замовляються необхідні матеріали, щоб завершити будівництво до кінця цього року точно. У нас є прохання, і ми працюємо з командою над тим, щоб усі фасадні роботи завершилися до настання холодів, тобто впродовж жовтня - початку листопада, корпус продовжував функціонувати 

- сказав Ляшко.

Він зазначив, що планується відремонтувати фасад, мережі, замінити вікна, але й паралельно проводяться роботи всередині будівлі.

Зокрема, інженерні мережі, вентиляція, кисневе постачання, інші системи, а також те, що було пошкоджено внаслідок терористичного акту минулого року, зокрема й підвісні стелі. В мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку, оскільки це єдине відділення, яке сьогодні працює за межами закладу Охматдит, і для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс. Є попередні домовленості, що ми розпочнемо внутрішні роботи саме з цього відділення 

- додав Ляшко.

Нагадаємо

8 липня 2024 року армія рф завдала цілеспрямованого удару по дитячій лікарні "Охматдит". 30 вересня лікарня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. гривень. До 15 листопада мали виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит".

Павло Башинський

Павло Башинський

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