Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается: часть работ уже завершена

Восстановление современного корпуса Охматдета, поврежденного в результате вооруженной агрессии России, продолжается, завершена часть внутренних работ, продолжается ремонт фасада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

По состоянию на август 2025 года уже выполнен значительный объем работ по восстановлению корпуса, поврежденного в результате вооруженной агрессии России. Ремонтные работы организованы так, чтобы лечение не прерывалось, а дети продолжали получать необходимую помощь - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что, в частности, активно ведутся фасадные работы.

Демонтировано более 2 200 м² поврежденного покрытия в блоках Д, В и Б, смонтированы кронштейны на площади более 1 200 м². Также продолжаются работы по утеплению фасада. Завершается изготовление новых окон — их установка начнется уже со следующей недели в отдельных блоках.

Сообщается, что параллельно обновляют и внутренние помещения сразу на пяти этажах корпуса.

В блоке В частично заменены гипсокартон, подвесные потолки, HPL-панели (влагостойкие декоративные панели) и окна. Проведена герметизация стыков на площади более 2 300 м².

Дополнительно обновлены окна и двери, заменен пол на отдельных участках и выполнены малярные работы. Продолжается подготовка к запуску отделения трансплантации костного мозга.

Также в корпусе проводится обновление инженерных сетей. Завершен монтаж 159 светильников в блоке В, налажена система вентиляции, проведена проверка противопожарных и телекоммуникационных систем. Часть помещений уже передана в эксплуатацию - информирует Минздрав.

Ремонт выполняет ООО "Риола-Модуль ЛТД" при техническом сопровождении компании Eptisa. Контроль за качеством обеспечивают "Академ Буд" и "Аркон". Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство".

В Минздраве ответили, за чей счет восстанавливается "Охматдет" и когда планируют завершить

Контекст

9 июня началось восстановление современного корпуса Охматдета. В Минздраве заявляли, что победителем тендера стало ООО "Риола-Модуль ЛТД", которое предоставило наиболее экономически выгодное предложение – почти 293 млн грн.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 367,4 млн грн, поэтому такое предложение позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.

Подрядчик имеет опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно "Риола-Модуль ЛТД" завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Министр здравоохранения Ляшко заявлял, что компания "Риола-Модуль ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ.

8 июля 2024 года "Охматдет" подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего было повреждено пять корпусов.

Уничтожено оборудование на более чем 338 млн грн, погибли два человека, а 627 детей были эвакуированы.