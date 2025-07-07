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В Минздраве ответили, за чей счет восстанавливается "Охматдет" и когда планируют завершить

Киев • УНН

 • 237 просмотра

Восстановление детской больницы "Охматдет" финансируется за счет благотворительных фондов, UNITED24 и средств больницы. Основной корпус планируют завершить до наступления холодов, а отделение трансплантации костного мозга восстановят быстрее всего.

В Минздраве ответили, за чей счет восстанавливается "Охматдет" и когда планируют завершить

Детская больница "Охматдет" восстанавливается за счет средств, собранных на счет благотворительного фонда "Охматдет", на UNITED24 и на счет непосредственно больницы. Завершить основной корпус планируют до наступления холодов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Откуда деньги на восстановление больницы

Я на территории "Охматдет", где сегодня происходит восстановление поврежденного год назад россиянами корпуса больницы. Тогда было повреждено пять корпусов больницы "Охматдет", один корпус детской кардиохирургии. Если говорить о том, за счет чьих средств восстанавливается больница, то сегодня мы говорим о том, что используются средства со счетов, которые собраны на счет благотворительного фонда "Охматдет", на UNITED24, а также на счет непосредственно больницы "Охматдет"

- рассказал Ляшко.

Он подчеркнул, что государство контролирует процесс восстановления.

Мы создали Национальный совет по восстановлению "Охматдета", в который включили представителей государственных структур, пациентских организаций, а также людей тех органов и структур, которые больше всего донатили на восстановление "Охматдета"

- сказал Ляшко.

Также министр отметил, что предусмотрены и бюджетные дополнительные средства, потому что не знали всей суммы, необходимой на восстановление больницы.

Эти средства направлены на восстановление "Охматдета". Сейчас будем смотреть, хватает ли средств, собранных на счетах, или потенциально нужны дополнительные средства. Сейчас мы потребности в привлечении дополнительных средств из государственного бюджета не видим

- заявил Ляшко.

Отметим, что правительство, в частности, в марте 2025 года перераспределило около 6,3 млн грн на восстановление "Охматдета".

Ляшко объяснил, почему восстановление "Охматдета" затягивается уже почти на год05.07.25, 11:04 • 1793 просмотра

Когда планируют закончить восстановление "Охматдета"

Ляшко сообщил, что по договору работы должны завершиться до конца 2025 года.

В то же время, мы все сидели за круглым столом, общались с подрядчиком, технадзором, архитектурным надзором, что сделать, как сделать, чтобы больница была восстановлена как можно скорее. Сегодня у нас есть достигнутые договоренности, что мы должны завершить этот корпус до наступления холодов, чтобы больница заработала полностью

 - заявил Ляшко.

По словам министра, некоторые работы будут выполнены значительно быстрее,

В частности, мы надеемся, что будут восстановлены внутренние работы, которые продолжаются внутри больницы. Для нас приоритет как можно скорее восстановить отделение трансплантации костного мозга, потому что это единственное отделение, которое работает за пределами больницы. Все остальные возобновили свою работу через две недели после террористического акта РФ. Поэтому в этом году основной корпус будет сдан

 - сказал Ляшко.

Контекст

9 июня началось восстановление современного корпуса Охматдета.

В Минздраве заявляли, что победителем тендера стало ООО "Риола-Модуль ЛТД", которое предоставило наиболее экономически выгодное предложение – почти 293 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 367,4 млн грн, поэтому такое предложение позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.

Подрядчик имеет опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно "Риола-Модуль ЛТД" завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Министр здравоохранения Ляшко заявлял, что компания "Риола-Модуль ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ.

8 июля 2024 года "Охматдет" пострадал от вражеского ракетного удара, в результате чего было повреждено пять корпусов. Разрушено оборудование на более чем 338 млн грн, погибли два человека, а 627 детей были эвакуированы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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