Ляшко объяснил, почему восстановление "Охматдета" затягивается уже почти на год

Восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" после российского удара началось сразу - сначала больницу законсервировали, провели техническое обследование сетей и уже этим летом приступили к полноценным ремонтным работам. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"Охматдет" начал восстанавливаться сразу. Сначала была консервация объекта, мы готовили объект к холодам. Чтобы восстановить такой сложный объект, как "Охматдет", это можно сравнить с административным зданием, где пришли, посмотрели, что проблем нет, окна вставили, внутренние работы сделали и побежали. "Охматдет", как и любая другая больница, это очень большой организм, в котором нужно много вещей исследовать перед тем, как восстанавливать. Мы проходим все бюрократические этапы: сначала разработали проект консервации, законсервировали. В это же время делались технические обследования всех инженерных сетей - вода, отопление, как оно работает, нужно ли его перекладывать. Запроектировали, прошли экспертизу, провели тендер и определили подрядчика, который начал работать", - сказал Ляшко.

Он отметил, что по срокам восстановление "Охматдета" должно было бы продолжаться еще в течение этого года.

"Каждый раз, как мы только узнаем, кто победитель на тендере, мы встречаемся и говорим: "Можете привлечь все ресурсы, что у вас есть, и сделать это намного быстрее, чем это предусмотрено по договору и другими актами". К счастью, нам все шли навстречу, делали по максимуму быстро, чтобы мы могли начать восстановление сейчас. Так и сейчас, выбрали подрядчика, он заказал все, что необходимо для внешнего и внутреннего восстановления и начал работы. Некоторые работы ведутся по внешнему фасаду и он обещает, что если не будет никаких сбоев, то до холодов должны закрыть объект", - рассказал Ляшко.

"Внутри работы ведутся, но для нас приоритет третий этаж, где самые чистые помещения, чтобы мы в течение июля сделали по максимуму, что можем, чтобы отделение трансплантации костного мозга полноценно работало именно в этом заведении", - добавил министр.

Напомним

Как сообщал УНН, 8 июля 2024 года "Охматдет" подвергся вражескому ракетному удару, в результате чего было повреждено пять корпусов. Разрушено оборудование на более чем 338 млн грн, погибли два человека, а 627 детей эвакуировали.

Работы по восстановлению "Охматдета" после ракетного удара России продолжаются. Ремонтные бригады работают в современном корпусе учреждения.