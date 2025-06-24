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Охматдит відновлюється після ракетного удару рф: у МОЗ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 284 перегляди

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" тривають відновлювальні роботи після ракетного удару. Демонтаж внутрішніх конструкцій проведено на кількох поверхах, паралельно виконуються фасадні роботи, а фінансування надає благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство".

Охматдит відновлюється після ракетного удару рф: у МОЗ розкрили деталі

В Україні тривають роботи з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" після ракетного удару росії. Ремонтні бригади працюють у сучасному корпусі закладу, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

У МОЗ поінформували, що демонтаж внутрішніх конструкцій уже проведено на другому, третьому та шостому поверхах пошкодженого корпусу. На третьому поверсі встановлено нові стелі в палатах і коридорах, а також триває герметизація стиків між стінами та стелею – для збереження стерильності.

У міністерстві додали, що паралельно виконуються фасадні роботи. У секціях В і Б триває демонтаж облицювання, а в блоці Д вже демонтовано 60% плитки. До лікарні вже доставлено нову фасадну плитку, а також замовлено матеріали для внутрішніх робіт на нижніх поверхах.

Фінансування надає благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство".

Додатково

У МОЗ уточнили, що капремонт охоплює п’ять основних корпусів лікарні. Йдеться про сучасний лікувально-діагностичний корпус, токсикологічний корпус, який є пам’яткою архітектури, адміністративний корпус, хірургічний корпус та трансформаторну підстанцію. Всі об'єкти відновлюють з урахуванням їхньої специфіки – частина з них потребує реставраційних рішень, інші – стабілізації конструкцій і нового обладнання.

За даними МОЗ, на травень 2025 року вдалося акумулювати кошти з різних джерел: понад 337 млн грн надійшло на рахунок лікарні, зокрема 1 млн доларів – від уряду Литви; майже 379 млн грн – через благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство"; 320 млн грн – зібрано через платформу United24 у партнерстві з Monobank; 300 млн грн – з держбюджету України; ще 11 млн 200 тис доларів надасть The Howard G. Buffett Foundation у вигляді медичного обладнання; 80 млн грн – зібрано фондом "Таблеточки".

У відомстві запевнили, що процес відновлення відбувається з дотриманням принципів прозорості й підзвітності. Створено спеціальну Раду з відновлення, яка затверджує ключові рішення та здійснює моніторинг.

"Усі закупівлі виконуються виключно через Prozorro, у тому числі – за донорські кошти", – повідомили в МОЗ.

У міністерстві додали, що інформація про витрати, підрядників і джерела фінансування публікується у звітах лікарні, на платформах United24, Prozorro, а також у звітах благодійних фондів. Це, за словами МОЗ, "гарантує повну прозорість процесу відновлення та посилює довіру суспільства й донорів".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 8 липня 2024 року "Охматдит" зазнав ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено п’ять корпусів. Зруйновано обладнання на понад 338 млн грн, загинули дві людини, а 627 дітей евакуювали.

Попри масштабні руйнування, лікарня не припиняла роботи: щодня там лікуються понад 500 дітей, а лікарі щодня проводять понад 40 операцій. Від моменту обстрілу допомогу вже отримали близько 5 тисяч дітей, здійснено понад 3 тисячі оперативних втручань.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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