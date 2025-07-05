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Ляшко пояснив, чому відновлення "Охматдиту" затягується уже на майже рік

Київ • УНН

 • 441 перегляди

Відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" після російського удару розпочалося одразу з консервації та технічного обстеження мереж. Цього літа приступили до повноцінних ремонтних робіт, пріоритетом є третій поверх для відділення трансплантації кісткового мозку.

Ляшко пояснив, чому відновлення "Охматдиту" затягується уже на майже рік

Відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" після російського удару розпочалося одразу - спершу лікарню законсервували, провели технічне обстеження мереж і вже цього літа приступили до повноцінних ремонтних робіт. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

"Охматдит" почав відновлюватись відразу. Спочатку була консервація об’єкту, ми готували об’єкт до холодів. Щоб відновити такий складний об’єкт, як "Охматдит", це можна порівняти з адміністративною будівлею, де прийшли, подивилися, що проблем немає, вікна вставили, внутрішні роботи зробили і побігли. "Охматдит", як і будь-яка інша лікарня, це дуже великий організм, в якому потрібно багато речей дослідити перед тим, як відновлювати. Ми проходимо всі бюрократичні етапи: спочатку розробили проєкт консервації, законсервували. У цей же час робились технічні обстеження всіх інженерних мереж - вода, опалення, як воно працює, чи потрібно його перекладати. Запроектували, пройшли експертизу, провели тендер і визначили підрядника, який розпочав працювати", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що по термінах відновлення "Охматдиту" мало б тривати ще упродовж цього року.

"Кожен раз, як ми тільки дізнаємося, хто переможець на тендері, ми зустрічаємося і кажемо: "Можете залучити всі ресурси, що у вас є, і зробити це набагато швидше, ніж це передбачено по договору і іншими актами". На щастя, нам всі йшли на зустріч, робили по максимуму швидко, щоб ми могли розпочати відновлення зараз. Так і зараз, вибрали підрядника, він позамовляв все, що необхідно для зовнішнього і внутрішнього відновлення і розпочав роботи. Деякі роботи ведуться по зовнішньому фасаду і він обіцяє, що якщо не буде ніяких збоїв, то до холодів повинні закрити об’єкт", - розповів Ляшко.

"Усередині роботи ведуться, але для нас пріоритет третій поверх, де найчистіші приміщення, щоб ми впродовж липня зробили по максимуму, що можемо, щоб відділення трансплантації кісткового мозку повноцінно працювало саме у цьому закладі", - додав міністр.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 8 липня 2024 року "Охматдит" зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено п'ять корпусів. Зруйновано обладнання на понад 338 млн грн, загинули дві людини, а 627 дітей евакуювали.

Роботи з відновлення "Охматдиту" після ракетного удару росії тривають. Ремонтні бригади працюють у сучасному корпусі закладу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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