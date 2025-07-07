У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити

Дитяча лікарня "Охматдит" відбудовується за рахунок коштів, які зібрані на рахунок благодійного фонду "Охматдит", на UNITED24, та на рахунок безпосередньо лікарні. Завершити основний корпус планують до настання холодів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звідки гроші на відновлення лікарні

Я на території "Охматдит", де сьогодні відбувається відбудова пошкодженого рік тому росіянами корпусу лікарні. Тоді було пошкоджено п'ять корпусів лікарні "Охматдит", один корпус дитячої кардіохірургії. Якщо говорити про те, за рахунок чиїх коштів відбудовується лікарня, то сьогодні ми говоримо про те, що використовуються кошти з рахунків, які зібрані на рахунок благодійного фонду "Охматдит", на UNITED24, а також на рахунок безпосередньо лікарні "Охматдит" - розповів Ляшко.

Він наголосив, що держава контролює процес відбудови.

Ми створили Національну раду з відновлення "Охматдиту" до якої долучили представників державних структур, пацієнтських організацій, а також людей тих органів та структур, які найбільше донатили на відбудову "Охматдиту" - сказав Ляшко.

Також міністр зауважив, що передбачені й бюджеті додаткові кошти, тому що не знали всієї суми, яка необхідна на відновлення лікарні.

Ці кошти направлені на відновлення "Охматдиту". Зараз будемо дивитися, чи вистачає коштів зібраних на рахунках, чи потенційно потрібні додаткові кошти. Наразі ми потреби в залученні додаткових коштів з державного бюджету не бачимо - заявив Ляшко.

Зазначимо, що уряд, зокрема, у березні 2025 року перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову "Охматдиту".

Ляшко пояснив, чому відновлення "Охматдиту" затягується уже на майже рік

Коли планують закінчити відбудову "Охматдиту"

Ляшко повідомив, що за договором роботи мають завершитися до кінця 2025 року.

Водночас, ми всі сиділи за круглим столом, спілкувалися з підрядником, технаглядом, архітектурним наглядам, що зробити, як зробити, щоб лікарня була відновлена якомога швидше. Сьогодні у нас є досягнуті домовленості, що ми повинні завершити цей корпус до настання холодів, щоб лікарня запрацювала повністю - заявив Ляшко.

За словами міністра, деякі роботи будуть виконані значно швидше,

Зокрема, ми сподіваємося, що будуть відновлені внутрішні роботи, які тривають в середині лікарні. Для нас пріоритет якомога швидше відновити відділення трансплантації кісткового мозку, тому що це єдине відділення яке працює за межами лікарні. Всі інші відновили свою роботу через два тижні після терористичного акту рф. Тому цього року основний корпус буде зданий - сказав Ляшко.

Контекст

9 червня розпочалось відновлення сучасного корпусу Охматдиту.

У МОЗ заявляли, що переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже 293 млн грн. Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме "Ріола-Модуль ЛТД" завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту в 2020 році.

Міністр охорони здоров’я Ляшко заявляв, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ.

8 липня 2024 року "Охматдит" зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено п'ять корпусів. Зруйновано обладнання на понад 338 млн грн, загинули дві людини, а 627 дітей було евакуйовано.