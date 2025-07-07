У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
12:46 • 8659 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
11:23 • 32207 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 46215 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 64188 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118731 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 54397 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 78278 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 136137 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 130950 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 260765 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3м/с
31%
744мм
Популярнi новини
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію7 липня, 06:56 • 102396 перегляди
Макрон і Стармер розходяться в поглядах на допомогу Україні та Трампа: деталі7 липня, 08:09 • 70916 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43281 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 19754 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 12849 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували14:21 • 9342 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку14:20 • 9389 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти14:00 • 13286 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається13:50 • 20182 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 118731 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 43621 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 260765 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 105499 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 224763 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 249281 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Відбудова дитячої лікарні "Охматдит" фінансується за рахунок благодійних фондів, UNITED24 та коштів лікарні. Основний корпус планують завершити до настання холодів, а відділення трансплантації кісткового мозку відновлять найшвидше.

У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити

Дитяча лікарня "Охматдит" відбудовується за рахунок коштів, які зібрані на рахунок благодійного фонду "Охматдит", на UNITED24, та на рахунок безпосередньо лікарні. Завершити основний корпус планують до настання холодів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звідки гроші на відновлення лікарні

Я на території "Охматдит", де сьогодні відбувається відбудова пошкодженого рік тому росіянами корпусу лікарні. Тоді було пошкоджено п'ять корпусів лікарні "Охматдит", один корпус дитячої кардіохірургії. Якщо говорити про те, за рахунок чиїх коштів відбудовується лікарня, то сьогодні ми говоримо про те, що використовуються кошти з рахунків, які зібрані на рахунок благодійного фонду "Охматдит", на UNITED24, а також на рахунок безпосередньо лікарні "Охматдит"

- розповів Ляшко.

Він наголосив, що держава контролює процес відбудови.

Ми створили Національну раду з відновлення "Охматдиту" до якої долучили представників державних структур, пацієнтських організацій, а також людей тих органів та структур, які найбільше донатили на відбудову "Охматдиту"

- сказав Ляшко.

Також міністр зауважив, що передбачені й бюджеті додаткові кошти, тому що не знали всієї суми, яка необхідна на відновлення лікарні.

Ці кошти направлені на відновлення "Охматдиту". Зараз будемо дивитися, чи вистачає коштів зібраних на рахунках, чи потенційно потрібні додаткові кошти. Наразі ми потреби в залученні додаткових коштів з державного бюджету не бачимо

- заявив Ляшко.

Зазначимо, що уряд, зокрема, у березні 2025 року перерозподілив близько 6,3 млн грн на відбудову "Охматдиту".

Ляшко пояснив, чому відновлення "Охматдиту" затягується уже на майже рік 05.07.25, 11:04 • 1793 перегляди

Коли планують закінчити відбудову "Охматдиту"

Ляшко повідомив, що за договором роботи мають завершитися до кінця 2025 року.

Водночас, ми всі сиділи за круглим столом, спілкувалися з підрядником, технаглядом, архітектурним наглядам, що зробити, як зробити, щоб лікарня була відновлена якомога швидше. Сьогодні у нас є досягнуті домовленості, що ми повинні завершити цей корпус до настання холодів, щоб лікарня запрацювала повністю

 - заявив Ляшко.

За словами міністра, деякі роботи будуть виконані значно швидше,

Зокрема, ми сподіваємося, що будуть відновлені внутрішні роботи, які тривають в середині лікарні. Для нас пріоритет якомога швидше відновити відділення трансплантації кісткового мозку, тому що це єдине відділення яке працює за межами лікарні. Всі інші відновили свою роботу через два тижні після терористичного акту рф. Тому цього року основний корпус буде зданий

 - сказав Ляшко.

Контекст

9 червня розпочалось відновлення сучасного корпусу Охматдиту.

У МОЗ заявляли, що переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже  293 млн грн. Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме "Ріола-Модуль ЛТД" завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту в 2020 році.

Міністр охорони здоров’я Ляшко заявляв, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ.

8 липня 2024 року "Охматдит" зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого було пошкоджено п'ять корпусів. Зруйновано обладнання на понад 338 млн грн, загинули дві людини, а 627 дітей було евакуйовано.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9