Загарбники зруйнували 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні
Київ • УНН
Станом на 1 серпня 2025 року в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів медичної інфраструктури, з них 311 повністю зруйновані. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська та Запорізька області.
Від початку повномасштабного вторгнення війська рф систематично обстрілює медичну інфраструктуру України. Станом на початок серпня часткових пошкоджень зазнали 2 108 об’єктів; зруйновані повністю 311.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Деталі
Станом на 1 серпня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 419 об’єктів у складі 794 закладів охорони здоров’я. З них 2 108 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 311 - зруйновані повністю.
У відомстві повідомили про ситуацію з різними закладами: як на деокупованих територіях, так і серед тих, що зазнали незначних ушкоджень.
Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура в Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
Також, за даними відомства, наразі 666 відповідних об’єктів відновлено повністю. Ще 317 - відновлено частково.
Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами продовжує системну роботу з відновлення медичних закладів.
У МОЗ повідомляють, що медична допомога продовжує надаватися на більшості пошкоджених об’єктів:
- 1 466 із них працюють у повному обсязі;
- 187 - частково;
- 227 об’єктів тимчасово переміщено в інші приміщення.
З лютого 2022 року по теперішній час, згідно зі статистики, знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги; зазнала пошкоджень 147 автівка , а 80 опинилися під контролем ворога.
Нагадаємо
УНН раніше передавав, що станом на кінець грудня 2024 року рф пошкодила 1938 об’єктів медзакладів у 715 закладах охорони здоровʼя та повністю зруйнувала ще 297 об’єктів 114 медичних закладів.
Ремонт сучасного корпусу Охматдиту продовжується, завершено частину внутрішніх робіт та триває відновлення фасаду. Станом на серпень 2025 року виконано значний обсяг робіт, включаючи демонтаж пошкодженого покриття та оновлення внутрішніх приміщень.