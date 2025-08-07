Загарбники зруйнували 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 2338 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17731 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40202 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46293 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94424 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67276 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61199 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47734 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99773 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71117 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
51%
756мм
Популярнi новини
Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю6 серпня, 23:14 • 11499 перегляди
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 11845 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 11889 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 15964 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям03:09 • 14195 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94428 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 74206 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 99774 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 84797 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 103823 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Сергій Лисак
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 99778 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 111479 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 104671 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 117168 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 135338 перегляди
Актуальне
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136
Brent
БМ-21 «Град»

Загарбники зруйнували 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів медичної інфраструктури, з них 311 повністю зруйновані. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Херсонська та Запорізька області.

Загарбники зруйнували 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення війська рф систематично обстрілює медичну інфраструктуру України. Станом на початок серпня часткових пошкоджень зазнали 2 108 об’єктів; зруйновані повністю 311. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Деталі

Станом на 1 серпня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 419 об’єктів у складі 794 закладів охорони здоров’я. З них 2 108 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 311 - зруйновані повністю.

- передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві повідомили про ситуацію з різними закладами: як на деокупованих територіях, так і серед тих, що зазнали незначних ушкоджень.

Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура в Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

- передає МОЗ.

Також, за даними відомства, наразі 666 відповідних об’єктів відновлено повністю. Ще 317 - відновлено частково. 

Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами продовжує системну роботу з відновлення медичних закладів.

У МОЗ повідомляють, що медична допомога продовжує надаватися на більшості пошкоджених об’єктів:

  • 1 466 із них працюють у повному обсязі;
    • 187 - частково;
      • 227 об’єктів тимчасово переміщено в інші приміщення.

        З лютого 2022 року по теперішній час, згідно зі статистики, знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги; зазнала пошкоджень 147 автівка , а 80 опинилися під контролем ворога.

        Нагадаємо

        УНН раніше передавав, що станом на кінець грудня 2024 року рф пошкодила 1938 об’єктів медзакладів у 715 закладах охорони здоровʼя та повністю зруйнувала ще 297 об’єктів 114 медичних закладів.

        Ремонт сучасного корпусу Охматдиту продовжується, завершено частину внутрішніх робіт та триває відновлення фасаду. Станом на серпень 2025 року виконано значний обсяг робіт, включаючи демонтаж пошкодженого покриття та оновлення внутрішніх приміщень.

        Ігор Тележніков

        ВійнаЗдоров'я
        Донецька область
        Харківська область
        Луганська область
        Запорізька область
        Херсонська область
        Україна