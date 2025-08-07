Оккупанты разрушили 2400 объектов медицинской инфраструктуры в Украине
Киев • УНН
По состоянию на 1 августа 2025 года в Украине зафиксировано повреждение или полное разрушение 2419 объектов медицинской инфраструктуры, из них 311 полностью разрушены. Наибольшие разрушения понесли Донецкая, Харьковская, Луганская, Херсонская и Запорожская области.
С начала полномасштабного вторжения войска РФ систематически обстреливают медицинскую инфраструктуру Украины. По состоянию на начало августа частичные повреждения получили 2 108 объектов; полностью разрушены 311.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Детали
По состоянию на 1 августа 2025 года подтверждено повреждение или полное разрушение 2 419 объектов в составе 794 учреждений здравоохранения. Из них 2 108 объектов получили частичные повреждения, еще 311 - разрушены полностью.
В ведомстве сообщили о ситуации с различными учреждениями: как на деоккупированных территориях, так и среди тех, что получили незначительные повреждения.
Наибольшие разрушения получила медицинская инфраструктура в Донецкой, Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Также, по данным ведомства, на данный момент 666 соответствующих объектов восстановлены полностью. Еще 317 - восстановлены частично.
Министерство здравоохранения Украины совместно с партнерами продолжает системную работу по восстановлению медицинских учреждений.
В Минздраве сообщают, что медицинская помощь продолжает оказываться на большинстве поврежденных объектов:
- 1 466 из них работают в полном объеме;
- 187 - частично;
- 227 объектов временно перемещены в другие помещения.
С февраля 2022 года по настоящее время, согласно статистике, уничтожено 278 автомобилей экстренной медицинской помощи; повреждено 147 автомобилей, а 80 оказались под контролем врага.
Напомним
УНН ранее сообщал, что по состоянию на конец декабря 2024 года РФ повредила 1938 объектов медучреждений в 715 учреждениях здравоохранения и полностью разрушила еще 297 объектов 114 медицинских учреждений.
Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается, завершена часть внутренних работ и продолжается восстановление фасада. По состоянию на август 2025 года выполнен значительный объем работ, включая демонтаж поврежденного покрытия и обновление внутренних помещений.