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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В «Охматдете» рассказали, почему в этом году не удастся завершить восстановление больницы

В «Охматдете» рассказали, почему в этом году не удастся завершить восстановление больницы

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:25  •  3523 просмотра

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Ремонт больницы «Охматдет» не завершится в этом году из-за изменения процедуры выбора подрядчика и повторной экспертизы. Проектирование и строительство будут разделены, что требует больше времени для соблюдения требований законодательства.

Восстановление больницы «Охматдет», которая пострадала в результате удара РФ в июле, в этом году уже не состоится. Причиной называют то, что была изменена процедура избрания подрядчика, которая требует больше времени. Также была повторно сделана более детальная экспертиза, которая до сих пор на завершающей стадии.

Об этом рассказал медицинский директор «Охматдета» Сергей Чернышук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Во-первых, как признаете, что после тех событий, которые произошли после проведения конкурса, была изменена процедура избрания подрядчика, которая требует больше времени. Была повторно сделана более детальная экспертиза, которая до сих пор на завершающей стадии. Мы ожидаем окончательный вердикт по общему зданию. Она была более детальная, поэтому заняла достаточно много времени и проводилась ведущим учреждением по этой специальности. Во-вторых, чтобы провести такие ремонтные работы... они состоят из двух больших частей: первое - разработка проекта работ восстановления и соответственно сами работы. Сам проект, по предварительным оценкам, по времени может занять от 2 до 4 месяцев. То есть разработка проекта

- сказал Чернышук. 

Он отметил, что ремонт «Охматдета» планировалось провести одной компанией в режиме «проектируй-строй», то есть сначала проект, а потом по этому проекту будут проведены работы.

«Сейчас для того, чтобы сделать эту процедуру более прозрачной и понятной, будет делаться отдельный проект и по этому проекту будет проводиться отдельный тендер на выбор строительной компании, которая будет реализовывать этот проект. Все это занимает время, потому что сейчас все эти процедуры будут проводиться за средства больницы, то есть за бюджетные средства и это более сложная процедура, к которой гораздо больше требований, предусмотренных законодательством, соответственно они занимают больше времени, чтобы избежать каких-либо нарушений», - добавил Чернышук.

Он уточнил, что ранее планировалось, что один подрядчик должен разработать проектную документацию, а затем начать строительство, но сейчас эти процессы разделены на две части.

Проект будет делаться отдельно и соответственно строительные работы уже после того, как будет сформирован проект и он пройдет соответствующую экспертизу

- сообщил Чернышук.

Дополнение

Детская больница «Охматдет» 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. гривен. До 15 ноября должны выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы «Охматдет».

Напомним,

8 июля армия рф нанесла целенаправленный ударпо детской больнице «Охматдет». 

Павел Башинский

Павел Башинский

Здоровье
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