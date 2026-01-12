Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбами

$43.080.09
Эксклюзив
08:44 • 9902 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 10329 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 15876 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 26681 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 35091 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 31965 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30832 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 57617 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 38518 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35686 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
публикации
Эксклюзивы
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 18318 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 12662 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов04:28 • 4970 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 10455 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 7176 просмотра
публикации
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 1170 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 7272 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 57617 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 67327 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 116045 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марко Рубио
Василий Стус
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 18354 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 18638 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25919 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 28429 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 84384 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбами

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В Киеве девятиклассник напал с ножом на учительницу и одноклассника, нанеся им ранения. В телефоне подозреваемого обнаружена переписка с предположительно враждебными спецслужбами.

Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбами

Нападение несовершеннолетнего с ножом на учительницу и одноклассника в Киеве расследуется как покушение на убийство двух человек, мотивы устанавливаются, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п.1 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство двух или более лиц

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

"Утром 12 января 2026 года в одной из школ Оболонского района во время учебного процесса ученик 9 класса ножом ранил учительницу и одноклассника. Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.

Как сообщили в полиции, установлено, что сегодня утром "ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника".

"Предварительно, у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы - колото-резаные раны рук и живота", - сообщили в полиции.

Как указали в прокуратуре, после содеянного несовершеннолетний пытался скрыться в помещении школы и нанес себе порезы рук.

"После содеянного 14-летний нападавший закрылся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота", - отметили в полиции.

"Его задержали правоохранители на выходе из учреждения и доставили в больницу "Охматдет", где он находится под медицинским наблюдением. После оказания помощи будет решен вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Указано, что продолжаются первоочередные следственные действия.

"Устанавливаются мотивы и все обстоятельства происшествия", - отметили в Офисе Генпрокурора.

"В рамках досудебного расследования будет установлен мотив совершения преступления. Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Угрозы для других учеников и работников учреждения нет, добавили в прокуратуре.

В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента

Юлия Шрамко

Киев