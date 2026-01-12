Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбами

Нападение несовершеннолетнего с ножом на учительницу и одноклассника в Киеве расследуется как покушение на убийство двух человек, мотивы устанавливаются, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами, сообщили в Офисе Генпрокурора и ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п.1 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство двух или более лиц - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

"Утром 12 января 2026 года в одной из школ Оболонского района во время учебного процесса ученик 9 класса ножом ранил учительницу и одноклассника. Пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.

Как сообщили в полиции, установлено, что сегодня утром "ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника".

"Предварительно, у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы - колото-резаные раны рук и живота", - сообщили в полиции.

Как указали в прокуратуре, после содеянного несовершеннолетний пытался скрыться в помещении школы и нанес себе порезы рук.

"После содеянного 14-летний нападавший закрылся в туалете и ножом нанес себе ранения руки и живота", - отметили в полиции.

"Его задержали правоохранители на выходе из учреждения и доставили в больницу "Охматдет", где он находится под медицинским наблюдением. После оказания помощи будет решен вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Указано, что продолжаются первоочередные следственные действия.

"Устанавливаются мотивы и все обстоятельства происшествия", - отметили в Офисе Генпрокурора.

"В рамках досудебного расследования будет установлен мотив совершения преступления. Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Угрозы для других учеников и работников учреждения нет, добавили в прокуратуре.

