Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами

08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Марко Рубіо
Василь Стус
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами

Київ • УНН

 Київ • УНН

У Києві дев'ятикласник напав з ножем на вчительку та однокласника, завдавши їм поранень. У телефоні підозрюваного виявлено листування з ймовірно ворожими спецслужбами.

Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами

Напад неповнолітнього з ножем на вчительку та однокласника у Києві розслідується як замах на вбивство двох осіб, мотиви встановлюються, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами, повідомили в Офісі Генпрокурора та ГУНП у Києві у понеділок, пише УНН.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п.1 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

"Вранці 12 січня 2026 року в одній зі шкіл Оболонського району під час навчального процесу учень 9 класу ножем поранив учительку та однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомили у поліції, встановлено, що сьогодні зранку "учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника".

"Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки - колото-різані рани рук та живота", - повідомили у поліції.

Як вказали у прокуратурі, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

"Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота", - зазначили у поліції.

"Його затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вказано, що тривають першочергові слідчі дії.

"Встановлюються мотиви та всі обставини події", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

"У межах досудового розслідування буде встановлено мотив скоєння злочину. Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії", - повідомили у поліції.

Загрози для інших учнів і працівників закладу немає, додали у прокуратурі.

Юлія Шрамко

