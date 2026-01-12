Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбами

Напад неповнолітнього з ножем на вчительку та однокласника у Києві розслідується як замах на вбивство двох осіб, мотиви встановлюються, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами, повідомили в Офісі Генпрокурора та ГУНП у Києві у понеділок, пише УНН.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п.1 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

"Вранці 12 січня 2026 року в одній зі шкіл Оболонського району під час навчального процесу учень 9 класу ножем поранив учительку та однокласника. Потерпілих госпіталізовано, їм надано медичну допомогу", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомили у поліції, встановлено, що сьогодні зранку "учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника".

"Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки - колото-різані рани рук та живота", - повідомили у поліції.

Як вказали у прокуратурі, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

"Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота", - зазначили у поліції.

"Його затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вказано, що тривають першочергові слідчі дії.

"Встановлюються мотиви та всі обставини події", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

"У межах досудового розслідування буде встановлено мотив скоєння злочину. Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії", - повідомили у поліції.

Загрози для інших учнів і працівників закладу немає, додали у прокуратурі.

