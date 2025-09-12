Фонд Андрея Матюхи помог запустить цифровой хаб «Є - ПРОТЕЗ»
Киев • УНН
Сервис планирует помочь не менее 5 тысячам человек, включая военных и гражданских.
В Украине появился новый инструмент для тех, кто пережил ампутацию. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" объединил информацию, консультации и программы поддержки в одном месте. Здесь можно найти ответы на главные вопросы: какой протез выбрать, где пройти реабилитацию, кто поможет с финансированием.
Идея сервиса возникла еще в 2024 году. Тогда команда создала тестовую страницу с базой знаний и Telegram-бота. Спрос оказался настолько высоким, что проект начали масштабировать. Теперь он движется к запуску полноценного приложения с дорожными картами протезирования и возможностью интеграции с государственными сервисами.
Сегодня хаб уже предоставляет пользователям практические материалы: от юридических советов до методик реабилитации. В ближайших планах — помочь как минимум пяти тысячам человек, половина из которых сможет пройти весь путь от первого обращения до установки протеза. Важно, что сервис открыт не только для военных, но и для гражданских.
Роль Фонда Андрея Матюхи в развитии проекта
Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем проекта "Є - ПРОТЕЗ". Благодаря его поддержке команда добавляет новые функции и внедряет современные технологии. В частности, чат-бот получит интеграцию с искусственным интеллектом, чтобы общение было простым и понятным. Распространение чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с общинами и привлечение пользователей платформы.
"Появление "Є - ПРОТЕЗ" — важный шаг к построению современной инклюзивной системы поддержки, которая поможет тысячам украинцев вернуться к полноценной жизни", — отметил основатель фонда Андрей Матюха.
Хаб — не единственная инициатива, которую поддерживает фонд. Организация содействует программам физической и психологической реабилитации военных, передала современное оборудование для "Охматдета".
Фонд Андрея Матюхи формирует системную модель помощи, где каждое направление усиливает другое — от цифровых сервисов и современных операционных до психологической поддержки. Это шаги, которые создают условия для восстановления людей и их возвращения к полноценной жизни.