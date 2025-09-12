Фонд Андрея Матюхи помог запустить цифровой хаб «Є - ПРОТЕЗ»

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 11539 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 13126 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 14018 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 23535 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 16137 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15824 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38842 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40030 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 53000 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 86404 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 11432 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 11462 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 16344 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 30518 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 10945 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 11522 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 11455 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 23507 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 86395 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 59519 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 30492 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 77258 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 40107 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 46182 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 111405 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Фокс Ньюс
Шахед-136
ЧатГПТ

Фонд Андрея Матюхи помог запустить цифровой хаб «Є - ПРОТЕЗ»

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Сервис планирует помочь не менее 5 тысячам человек, включая военных и гражданских.

Фонд Андрея Матюхи помог запустить цифровой хаб «Є - ПРОТЕЗ»
Фото: Shutterstock

В Украине появился новый инструмент для тех, кто пережил ампутацию. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" объединил информацию, консультации и программы поддержки в одном месте. Здесь можно найти ответы на главные вопросы: какой протез выбрать, где пройти реабилитацию, кто поможет с финансированием.

Идея сервиса возникла еще в 2024 году. Тогда команда создала тестовую страницу с базой знаний и Telegram-бота. Спрос оказался настолько высоким, что проект начали масштабировать. Теперь он движется к запуску полноценного приложения с дорожными картами протезирования и возможностью интеграции с государственными сервисами.

Сегодня хаб уже предоставляет пользователям практические материалы: от юридических советов до методик реабилитации. В ближайших планах — помочь как минимум пяти тысячам человек, половина из которых сможет пройти весь путь от первого обращения до установки протеза. Важно, что сервис открыт не только для военных, но и для гражданских.

Роль Фонда Андрея Матюхи в развитии проекта

Фонд Андрея Матюхи стал благотворителем проекта "Є - ПРОТЕЗ". Благодаря его поддержке команда добавляет новые функции и внедряет современные технологии. В частности, чат-бот получит интеграцию с искусственным интеллектом, чтобы общение было простым и понятным. Распространение чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с общинами и привлечение пользователей платформы.

"Появление "Є - ПРОТЕЗ" — важный шаг к построению современной инклюзивной системы поддержки, которая поможет тысячам украинцев вернуться к полноценной жизни", — отметил основатель фонда Андрей Матюха.

Хаб — не единственная инициатива, которую поддерживает фонд. Организация содействует программам физической и психологической реабилитации военных, передала современное оборудование для "Охматдета".

Фонд Андрея Матюхи формирует системную модель помощи, где каждое направление усиливает другое — от цифровых сервисов и современных операционных до психологической поддержки. Это шаги, которые создают условия для восстановления людей и их возвращения к полноценной жизни.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Охматдыт
благотворительность
Украина