Фонд Андрія Матюхи допоміг запустити цифровий хаб «Є - ПРОТЕЗ»
Київ • УНН
Сервіс планує допомогти щонайменше 5 тисячам людей, включаючи військових та цивільних.
В Україні з’явився новий інструмент для тих, хто пережив ампутацію. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" об’єднав інформацію, консультації та програми підтримки в одному місці. Там можна знайти відповіді на головні питання: який протез обрати, де пройти реабілітацію, хто допоможе з фінансуванням.
Ідея сервісу народилася ще у 2024 році. Тоді команда створила тестову сторінку з базою знань та Telegram-бота. Попит виявився таким високим, що проєкт почали масштабувати. Тепер він рухається до запуску повноцінного застосунку з дорожніми картами протезування та можливістю інтеграції з державними сервісами.
Сьогодні хаб вже надає користувачам практичні матеріали: від юридичних порад до методик реабілітації. У найближчих планах допомогти щонайменше п’яти тисячам людей, із яких половина зможе пройти повний шлях від першого звернення до встановлення протеза. Важливо, що сервіс відкритий не лише для військових, а й для цивільних.
Роль Фонду Андрія Матюхи у розвитку проєкту
Фонд Андрія Матюхи став благодійником проекту "Є - ПРОТЕЗ". Завдяки його підтримці команда додає нові функції та залучає сучасні технології. Зокрема, чат-бот отримає інтеграцію зі штучним інтелектом, щоб спілкування було простим і зрозумілим. Розповсюдження чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.
"Поява "Є - ПРОТЕЗ" — важливий крок до розбудови сучасної інклюзивної системи підтримки, що допоможе тисячам українців повернутися до повноцінного життя", — зазначив засновник фонду Андрій Матюха.
Хаб не єдина ініціатива, яку фонд бере під своє крило. Організація сприяє програмам фізичної та психологічної реабілітації військових, передала сучасне обладнання для "Охматдиту".
Фонд Андрія Матюхи формує системну модель допомоги, де кожен напрямок підсилює інший. Від цифрових сервісів і сучасних операційних до психологічної підтримки. Це кроки, які створюють умови для відновлення людей і повернення їх до повноцінного життя.