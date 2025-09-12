Фонд Андрія Матюхи допоміг запустити цифровий хаб «Є - ПРОТЕЗ»

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 11516 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 13091 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 13990 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 23497 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16116 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15817 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38837 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40028 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52999 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86392 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 11432 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 11462 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 16343 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 30517 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 10943 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 11506 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 11441 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 23486 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 86387 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 59512 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 30474 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 77243 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 40091 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 46167 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 111393 перегляди
Актуальне
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Фонд Андрія Матюхи допоміг запустити цифровий хаб «Є - ПРОТЕЗ»

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Сервіс планує допомогти щонайменше 5 тисячам людей, включаючи військових та цивільних.

Фонд Андрія Матюхи допоміг запустити цифровий хаб «Є - ПРОТЕЗ»
Фото: Shutterstock

В Україні з’явився новий інструмент для тих, хто пережив ампутацію. Онлайн-хаб "Є - ПРОТЕЗ" об’єднав інформацію, консультації та програми підтримки в одному місці. Там можна знайти відповіді на головні питання: який протез обрати, де пройти реабілітацію, хто допоможе з фінансуванням.

Ідея сервісу народилася ще у 2024 році. Тоді команда створила тестову сторінку з базою знань та Telegram-бота. Попит виявився таким високим, що проєкт почали масштабувати. Тепер він рухається до запуску повноцінного застосунку з дорожніми картами протезування та можливістю інтеграції з державними сервісами. 

Сьогодні хаб вже надає користувачам практичні матеріали: від юридичних порад до методик реабілітації. У найближчих планах допомогти щонайменше п’яти тисячам людей, із яких половина зможе пройти повний шлях від першого звернення до встановлення протеза. Важливо, що сервіс відкритий не лише для військових, а й для цивільних.

Роль Фонду Андрія Матюхи у розвитку проєкту

Фонд Андрія Матюхи став благодійником проекту "Є - ПРОТЕЗ". Завдяки його підтримці команда додає нові функції та залучає сучасні технології. Зокрема, чат-бот отримає інтеграцію зі штучним інтелектом, щоб спілкування було простим і зрозумілим. Розповсюдження чат-бота "Є - ПРОТЕЗ" та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.

"Поява "Є - ПРОТЕЗ" — важливий крок до розбудови сучасної інклюзивної системи підтримки, що допоможе тисячам українців повернутися до повноцінного життя", — зазначив засновник фонду Андрій Матюха.

Хаб не єдина ініціатива, яку фонд бере під своє крило. Організація сприяє програмам фізичної та психологічної реабілітації військових, передала сучасне обладнання для "Охматдиту". 

Фонд Андрія Матюхи формує системну модель допомоги, де кожен напрямок підсилює інший. Від цифрових сервісів і сучасних операційних до психологічної підтримки. Це кроки, які створюють умови для відновлення людей і повернення їх до повноцінного життя.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Охматдит
благодійність
Україна