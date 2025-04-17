Андрей Матюха поддержал Охматдет: современная система Thompson уже работает в хирургическом отделении
Киев • УНН
Детская больница Охматдет получила полный комплект хирургической системы Thompson. Оборудование стоимостью 2,221 млн грн улучшит качество сложных операций и эффективность лечения.
Национальная детская больница "Охматдет" получила полный комплект хирургической системы Thompson, которая значительно улучшает качество операций. Закупка стала возможной благодаря совместной инициативе Фонда Андрея Матюхи и Good Donations.
Ретракторная система Thompson применяется в самых сложных видах хирургии: нейро-, торакальной, онкологической и других. Среди ключевых преимуществ:
- чёткий обзор во время операции;
- снижение нагрузки на руки хирурга;
- сокращение времени операции;
- минимальное давление на ткани;
- эргономика для длительных вмешательств.
Стоимость системы составила 2,221 млн грн. Но её ценность — в качестве медицинской помощи, которую теперь можно оказывать ещё эффективнее.
"Мы понимали, что только полный комплект системы даст врачам возможность работать на высшем уровне. Поэтому и приняли участие в этом проекте", — рассказал Андрей Матюха.
Благотворительность Андрея Матюхи: фокус на детскую медицину
Фонд Андрея Матюхи реализует множество проектов в сфере здравоохранения. Его миссия — обеспечить украинские больницы современным оборудованием, а пациентам — шанс на лучшее лечение.
Эта закупка стала логичным продолжением сотрудничества с Good Donations, которые ранее передали базовую комплектацию системы. Теперь — полноценный рабочий комплект.
Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 срочных операций. Новое оборудование позволит сделать каждую из них безопаснее и эффективнее.