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Андрей Матюха поддержал Охматдет: современная система Thompson уже работает в хирургическом отделении

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Детская больница Охматдет получила полный комплект хирургической системы Thompson. Оборудование стоимостью 2,221 млн грн улучшит качество сложных операций и эффективность лечения.

Андрей Матюха поддержал Охматдет: современная система Thompson уже работает в хирургическом отделении

Национальная детская больница "Охматдет" получила полный комплект хирургической системы Thompson, которая значительно улучшает качество операций. Закупка стала возможной благодаря совместной инициативе Фонда Андрея Матюхи и Good Donations.

Ретракторная система Thompson применяется в самых сложных видах хирургии: нейро-, торакальной, онкологической и других. Среди ключевых преимуществ:

  • чёткий обзор во время операции;
    • снижение нагрузки на руки хирурга;
      • сокращение времени операции;
        • минимальное давление на ткани;
          • эргономика для длительных вмешательств.

            Стоимость системы составила 2,221 млн грн. Но её ценность — в качестве медицинской помощи, которую теперь можно оказывать ещё эффективнее.

            "Мы понимали, что только полный комплект системы даст врачам возможность работать на высшем уровне. Поэтому и приняли участие в этом проекте", — рассказал Андрей Матюха.

            Благотворительность Андрея Матюхи: фокус на детскую медицину

            Фонд Андрея Матюхи реализует множество проектов в сфере здравоохранения. Его миссия — обеспечить украинские больницы современным оборудованием, а пациентам — шанс на лучшее лечение.

            Эта закупка стала логичным продолжением сотрудничества с Good Donations, которые ранее передали базовую комплектацию системы. Теперь — полноценный рабочий комплект.

            Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 срочных операций. Новое оборудование позволит сделать каждую из них безопаснее и эффективнее.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

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