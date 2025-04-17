Андрей Матюха поддержал Охматдет: современная система Thompson уже работает в хирургическом отделении

Национальная детская больница "Охматдет" получила полный комплект хирургической системы Thompson, которая значительно улучшает качество операций. Закупка стала возможной благодаря совместной инициативе Фонда Андрея Матюхи и Good Donations.

Ретракторная система Thompson применяется в самых сложных видах хирургии: нейро-, торакальной, онкологической и других. Среди ключевых преимуществ:

чёткий обзор во время операции;

снижение нагрузки на руки хирурга;

сокращение времени операции;

минимальное давление на ткани;

эргономика для длительных вмешательств.

Стоимость системы составила 2,221 млн грн. Но её ценность — в качестве медицинской помощи, которую теперь можно оказывать ещё эффективнее.

"Мы понимали, что только полный комплект системы даст врачам возможность работать на высшем уровне. Поэтому и приняли участие в этом проекте", — рассказал Андрей Матюха.

Благотворительность Андрея Матюхи: фокус на детскую медицину

Фонд Андрея Матюхи реализует множество проектов в сфере здравоохранения. Его миссия — обеспечить украинские больницы современным оборудованием, а пациентам — шанс на лучшее лечение.

Эта закупка стала логичным продолжением сотрудничества с Good Donations, которые ранее передали базовую комплектацию системы. Теперь — полноценный рабочий комплект.

Ежегодно в отделении неотложной хирургии проводится более 300 срочных операций. Новое оборудование позволит сделать каждую из них безопаснее и эффективнее.