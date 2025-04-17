Андрій Матюха підтримав Охматдит: Сучасна система Thompson вже працює у відділенні хірургії

Національна дитяча лікарня "Охматдит" отримала повний комплект хірургічної системи Thompson, що значно покращує якість оперативних втручань. Закупівля стала можливою завдяки спільній ініціативі Фонду Андрія Матюхи та Good Donations.

Андрій Матюха: "Коли йдеться про дітей — потрібне найкраще"

Ретракторна система Thompson використовується у найскладніших видах хірургії: нейро-, торакальній, онкохірургії тощо. Серед ключових переваг:

чіткий огляд під час операції;

розвантаження рук хірурга;

скорочення часу операційного втручання;

мінімальний тиск на тканини;

ергономіка для тривалих процедур.

Вартість системи становить 2,221 млн грн. Однак значення її — у якості медичної допомоги, яку тепер зможуть надавати ще ефективніше.

"Ми розуміли, що лише повний комплект системи дозволить лікарям працювати на найвищому рівні. Саме тому вирішили долучитися до цього проєкту", — розповів Андрій Матюха.

Благодійність Андрія Матюхи: Фокус на дитячу медицину

Фонд Андрія Матюхи реалізує численні проєкти в галузі охорони здоров’я. Його місія — забезпечити українським лікарням доступ до сучасного обладнання, а пацієнтам — шанс на найкраще лікування.

Ця закупівля стала логічним продовженням співпраці з Good Donations, які раніше передавали базову комплектацію системи. Тепер — повноцінний функціональний комплект.

Щороку у відділенні ургентної хірургії проводиться понад 300 термінових операцій. Нове обладнання зможе покращити безпеку та ефективність кожної з них.