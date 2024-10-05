Детские больницы Боярки и Флоренции подпишут соглашение о сотрудничестве

Киевская областная детская больница в Боярке и итальянская детская больница Мейер во Флоренции подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом, как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, договорились во время онлайн встречи с губернатором региона Тоскана Эудженио Джани, пишет УНН.

Детали

Весной этого года Киевщина и Тоскана подписали Меморандум о сотрудничестве и уже наполняют его конкретными мероприятиями. Приоритет - медицина и образование.

Международное медицинское партнерство - инициатива первой леди Елены Зеленской, которая направлена на повышение качества медицинских услуг.

«Детские больницы во Флоренции и Боярке - высокоспециализированные медицинские учреждения, которые имеют уникальный опыт, которым могут делиться друг с другом. Договорились, что уже в ноябре несколько врачей пройдут стажировку за рубежом. В условиях войны украинские медики оказались перед серьезными вызовами. И наша задача, чтобы все жители Киевщины получали качественные медуслуги», - отметил Кравченко.

Во время встречи стороны обсудили также начало сотрудничества между университетскими больницами Флоренции, Пизы, Сиены и медицинскими колледжами Киевской области.

Еще один вопрос - установление партнерства между университетами региона Тоскана и Киевщины.

«Отдельная тема - развитие экономики. Предложил итальянскому коллеге создать онлайн платформу для бизнеса «Kyiv region - Tuscany Business Bridge Web Portal» по примеру успешного проекта со штатом Вашингтон. Это онлайн-площадка, где представители бизнеса, компании и производства из конкретных регионов имеют возможность продавать свои продукты и услуги», - отметил Руслан Кравченко.

Начальник КОВА пригласил губернатора Тосканы принять участие в Третьем Международном Саммите Городов и Регионов весной 2025 года.