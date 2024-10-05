Дитячі лікарні Боярки та Флоренції підпишуть угоду про співробітництво
Київ • УНН
Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів, партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.
Київська обласна дитяча лікарня в Боярці та італійська дитяча лікарня Мейер у Флоренції підпишуть угоду про співробітництво. Про це, як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, домовилися під час онлайн зустрічі з губернатором регіону Тоскана Еудженіо Джані, пише УНН.
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Навесні цього року Київщина та Тоскана підписали Меморандум про співпрацю та вже наповнюють його конкретними заходами. Пріоритет – медицина та освіта.
Міжнародне медичне партнерство – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка спрямована на підвищення якості медичних послуг.
"Дитячі лікарні у Флоренції та Боярці — високоспеціалізовані медичні заклади, які мають унікальний досвід, яким можуть ділитися один з одним. Домовилися, що вже у листопаді декілька лікарів пройдуть стажування за кордоном. В умовах війни українські медики постали перед серйозними викликами. І наше завдання, щоб всі мешканці Київщини отримували якісні медпослуги", – зазначив Кравченко.
Під час зустрічі сторони обговорили також започаткування співпраці між університетськими лікарнями Флоренції, Пізи, Сієни та медичними коледжами Київської області.
Ще одне питання – встановлення партнерства між університетами регіону Тоскана та Київщини.
"Окрема тема – розвиток економіки. Запропонував італійському колезі створити онлайн платформу для бізнесу "Kyiv region – Tuscany Business Bridge Web Portal" за прикладом успішного проєкту зі штатом Вашингтон. Це онлайн-майданчик, де представники бізнесу, компанії та виробництва з конкретних регіонів мають можливість продавати свої продукти та послуги", – наголосив Руслан Кравченко.
Начальник КОВА запросив губернатора Тоскани взяти участь у Третьому Міжнародному Саміті Міст та Регіонів навесні 2025 року.