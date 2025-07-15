Более 1600 обследований за полгода: выездные бригады врачей и аптеки от "МХП-Громаді" охватили сотни общин

Проекты охватили общины Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областей и имеют общую цель — обеспечить доступ к качественной медицинской помощи для жителей общин, где отсутствуют амбулатории, аптечные пункты или квалифицированные врачи.

В период с января по июнь 2025 года, при поддержке Фонда, реализовали несколько ключевых инициатив:

• провели пять выездных осмотров детей в сотрудничестве с врачами Национальной детской специализированной больницы "Охматдет";

• в общинах Киевской области работал мобильный аптечный автомобиль, доставлявший необходимые лекарства и оказывавший консультации жителям;

• совместно с Национальным институтом рака организовали три выезда с профилактическими обследованиями для жителей общин.

Эти инициативы созданы, чтобы приблизить медицинскую помощь к тем, кто в ней больше всего нуждается, — и вовремя выявлять угрозы здоровью до того, как они станут проблемой.

Для Фонда "МХП-Громаді" здоровье является одним из важнейших направлений работы. Именно поэтому мы реализуем медицинские проекты, которые не просто спасают здоровье, но и возвращают веру в заботу, внимание и человечность. Мы работаем там, где доступ к качественной медицинской помощи затруднен, потому что верим, независимо от места жительства или обстоятельств, каждый украинец имеет право на поддержку и шанс на восстановление" — отметил Александр Пахолюк, директор БФ “МХП-Громаді”.

В партнерстве с Национальной детской специализированной больницей "Охматдет" Фонд начал проект "Копилка здоровья" в 2023 году. И уже третий год подряд организует выездные обследования детей в общинах, где нет постоянного медицинского сопровождения. Бригады ведущих специалистов осматривают маленьких пациентов, проводят профилактические консультации и направляют на дальнейшее лечение в случае необходимости.

В течение первого полугодия 2025 года проект охватил общины четырех областей — Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой. Благодаря регулярным выездам медицинских команд 1184 ребенка прошли профилактические и специализированные осмотры, некоторые из них получили своевременные направления на дальнейшую диагностику. Всего за 6 месяцев на реализацию инициативы было направлено более 1,5 миллиона гривен.

"С началом войны мы наблюдаем четкий сдвиг в структуре детской заболеваемости — от соматических до психосоматических и психических расстройств. Системный мониторинг с 2022 года позволяет не только фиксировать последствия, но и формировать эффективные подходы к восстановлению детского здоровья. Партнерство с Фондом "МХП-Громаді" дает возможность проводить комплексные осмотры, психосоциальную поддержку и просветительскую работу — все это помогает минимизировать влияние войны на детей", — рассказала Ольга Медведева, заслуженный врач Украины, заведующая педиатрическим отделением №1, врач детский гематолог-онколог высшей категории.

Вторым направлением является проект "Доступная аптека", который предусматривает доставку необходимых медицинских препаратов в общины, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.

За шесть месяцев 2025 года аптечный автомобиль посетил 30 сел Киевщины, где 633 человека получили консультации, рецепты и необходимые лекарства. Почти 300 тысяч гривен было вложено в то, чтобы помощь досталась тем, кто в ней нуждается.

"Возможность купить лекарства — не привилегия, а базовая потребность, которая должна быть доступна каждому. Но сегодня в 89% сел Украины нет аптек. Мы выбираем не ждать лучших времен, а создавать изменения собственноручно, запуская проекты вроде "Доступной аптеки"", — подчеркнула Анна Зайчук, менеджер медицинских проектов БФ "МХП-Громаді".

А в рамках еще одного проекта "Позаботься о своем здоровье" в сотрудничестве с Национальным институтом рака было проведено три выездных осмотра в общинах. Благодаря обследованиям 522 человек, удалось своевременно выявить более 60 случаев патологий, требующих дальнейшей диагностики.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и в дальнейшем будет работать там, где помощь наиболее необходима.

Мы верим, что каждый ребенок имеет право на здоровое детство, а каждый житель общины — на качественную медицинскую помощь, независимо от того, где он живет.