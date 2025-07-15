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Понад 1600 обстежень за півроку: виїзні бригади лікарів й аптеки від "МХП-Громаді" охопили сотні громад

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

«Скарбничка здоров’я», «Доступна аптека» та «Подбай про своє здоров’я» — саме в межах цих медичних ініціатив від Фонду “МХП-Громаді” за півроку вдалося обстежити більш як 1600 людей у віддалених селах і містах. Там, де лікарів і аптек часто просто немає.

Понад 1600 обстежень за півроку: виїзні бригади лікарів й аптеки від "МХП-Громаді" охопили сотні громад

Проєкти охопили громади Київської, Івано-Франківської, Вінницької та Хмельницької областей та мають спільну мету — забезпечити доступ до якісної медичної допомоги для жителів громад, де відсутні амбулаторії, аптечні пункти або фахові лікарі.

У період з січня по червень 2025 року, за підтримки Фонду, реалізували кілька ключових ініціатив:

• провели п’ять виїзних оглядів дітей у співпраці з лікарями Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит";

• у громадах Київської області працював мобільний аптечний автомобіль, що доставляв необхідні ліки та надавав консультації мешканцям;

• спільно з Національним інститутом раку організували три виїзди з профілактичними обстеженнями для жителів громад.

Ці ініціативи створені, щоб наблизити медичну допомогу до тих, хто її найбільше потребує, — і вчасно виявляти загрози здоров’ю до того, як вони стануть проблемою.

Для Фонду "МХП-Громаді" здоров’я є одним із найважливіших напрямів роботи. Саме тому ми реалізуємо медичні проєкти, які не просто рятують здоров’я, а й повертають віру в турботу, увагу та людяність. Ми працюємо там, де доступ до якісної медичної допомоги ускладнений, тому що віримо, незалежно від місця проживання чи обставин, кожен українець має право на підтримку й шанс на відновлення"

— зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ “МХП-Громаді”.

У партнерстві з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" Фонд започаткував проєкт "Скарбничка здоров’я" у 2023 році. Та вже третій рік поспіль організовує виїзні обстеження дітей у громадах, де немає постійного медичного супроводу. Бригади провідних спеціалістів оглядають маленьких пацієнтів, проводять профілактичні консультації та скеровують на подальше лікування у разі необхідності.

Упродовж першого півріччя 2025 року проєкт охопив громади чотирьох областей — Київської, Івано-Франківської, Вінницької та Хмельницької. Завдяки регулярним виїздам медичних команд 1184 дитини пройшли профілактичні та спеціалізовані огляди, деякі з них отримали вчасні скерування на подальшу діагностику. Загалом за 6 місяців на реалізацію ініціативи було спрямовано понад 1,5 мільйона гривень.

"З початком війни ми спостерігаємо чіткий зсув у структурі дитячої захворюваності — від соматичних до психосоматичних і психічних розладів. Системний моніторинг із 2022 року дозволяє не лише фіксувати наслідки, а й формувати ефективні підходи до відновлення дитячого здоров’я. Партнерство з Фондом "МХП-Громаді" дає можливість проводити комплексні огляди, психосоціальну підтримку та просвітницьку роботу — все це допомагає мінімізувати вплив війни на дітей", — розповіла Ольга Медведєва, заслужений лікар України, завідувачка педіатричного відділення №1, лікар дитячий гематолог-онколог вищої категорії.

Другим напрямом є проєкт "Доступна аптека", який передбачає доставку необхідних медичних препаратів у громади, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

За шість місяців 2025 року аптечний автомобіль відвідав 30 сіл Київщини, де 633 людини отримали консультації, рецепти та необхідні ліки. Майже 300 тисяч гривень було вкладено в те, щоб допомога дісталася тим, хто її потребує.

"Можливість купити ліки — не привілей, а базова потреба, яка має бути доступна кожному. Та сьогодні в 89% сіл України немає аптек. Ми обираємо не чекати кращих часів, а створювати зміни власноруч, запускаючи проєкти на кшталт "Доступної аптеки"", — підкреслила Анна Зайчук, менеджерка медичних проєктів БФ "МХП-Громаді".

А в межах ще одного проєкту "Подбай про своє здоров’я" у співпраці з Національним інститутом раку було проведено три виїзних огляди у громадах. Завдяки обстеженням 522 людей, вдалося вчасно виявити понад 60 випадків патологій, які потребують подальшої діагностики.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" і надалі працюватиме там, де допомога найнеобхідніша.

Ми віримо, що кожна дитина має право на здорове дитинство, а кожен мешканець громади — на якісну медичну допомогу, незалежно від того, де він живе.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Хмельницька область
Вінницька область
Івано-Франківська область
Київська область
Охматдит
Україна
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