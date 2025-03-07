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Правительство распределило еще 3,3 млрд грн, в том числе для восстановления Охматдита

Киев • УНН

 • 12491 просмотра

Кабмин распределил 3,3 млрд грн на важные медицинские проекты, включая восстановление Охматдита и институт рака в Киеве. Ранее сообщалось, что восстановление Охматдита, поврежденного летом, перенесено на период после 2024 года.

Правительство распределило еще 3,3 млрд грн, в том числе для восстановления Охматдита

Кабинет министров Украины распределил еще 3,3 млрд грн для особенно важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдита.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Шмыгаль сообщил, что за последние 3 года было восстановлено полностью или частично почти 1000 медицинских учреждений.

Сегодня распределяем еще 3,3 млрд грн для особенно важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдита, на институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, на детскую кардиологию в Киеве, на развитие университетской медицины и другие крайне важные проекты

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, распределение средств происходит в рамках реформы публичных инвестиций. Это означает, что проекты имеют очень высокий положительный эффект для общин и готовы к реализации.

Дополнение

4 октября медицинский директор "Охматдита" Сергей Чернышук сообщал, что восстановление больницы "Охматдит", которая пострадала в результате удара рф в июле, в 2024 году уже не состоится.

Причиной называют то, что была изменена процедура выбора подрядчика, которая требует больше времени. Также была повторно проведена более детальная экспертиза, которая до сих пор на завершающей стадии.

Детская больница "Охматдит" 30 сентября объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. гривен. Сообщалось, что до 15 ноября должны выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы "Охматдит".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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