Уряд розподілив ще 3,3 млрд грн, зокрема для відновлення Охматдиту
Київ • УНН
Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на важливі медичні проєкти, включаючи відновлення Охматдиту та інститут раку в Києві. Раніше повідомлялося, що відновлення Охматдиту, пошкодженого влітку, перенесено на період після 2024 року.
Кабінет міністрів України розподілив ще 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Шмигаль повідомив, що за останні 3 роки було відновлено повністю або частково майже 1000 медичних закладів.
Сьогодні розподіляємо ще 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти
За його словами, розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій. Це означає, що проєкти мають дуже високий позитивний ефект для громад та готові до реалізації.
Доповнення
4 жовтня медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук повідомляв, що відновлення лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок удару рф в липні, в 2024 році вже не відбудеться.
Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка досі на завершальній стадії.
Дитяча лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. гривень. Повідомлялося, що до 15 листопада мають виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит".