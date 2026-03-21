Посмертный донор: в Охматдете провели коридор почета для 13-летнего Ивана
Киев • УНН
Родители подростка со смертельной травмой дали согласие на посмертное донорство органов. Врачи провели парня по коридору почета за спасение четырех пациентов.
В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" провели коридор почета для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что мальчик был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на все усилия врачей, в соответствии с установленными критериями была диагностирована смерть мозга. В момент, когда боль утраты невозможно передать словами, родители Ивана приняли чрезвычайно сложное и в то же время мужественное решение - дали согласие на посмертное донорство.
Я много лет слежу за деятельностью врача, который проводит трансплантации. Когда мы с отцом Ивана поняли, что произошло непоправимое, одной из первых мыслей было - донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь. Мне кажется, что это был его выбор… Иван всегда был очень добрым и щедрым. Он воин света, воин добра
Указывается, что благодаря этому решению шанс на жизнь получили четверо пациентов, которые находились в листе ожидания на трансплантацию.
"Посмертное донорство - это сложное, но чрезвычайно важное решение, которое дает возможность спасти жизни другим даже в момент непоправимой утраты. Медицинские работники провели Ивана коридором почета с глубоким уважением и благодарностью", - говорится в сообщении.
Напомним
В Запорожье 15-летнему парню, который 6 лет был на диализе, пересадили почку от умершего донора. Семья донора спасла жизни двум пациентам, передав вторую почку во Львов.
