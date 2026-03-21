Посмертный донор: в Охматдете провели коридор почета для 13-летнего Ивана

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" провели коридор почета для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook, информирует УНН.

Отмечается, что мальчик был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на все усилия врачей, в соответствии с установленными критериями была диагностирована смерть мозга. В момент, когда боль утраты невозможно передать словами, родители Ивана приняли чрезвычайно сложное и в то же время мужественное решение - дали согласие на посмертное донорство.

Я много лет слежу за деятельностью врача, который проводит трансплантации. Когда мы с отцом Ивана поняли, что произошло непоправимое, одной из первых мыслей было - донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь. Мне кажется, что это был его выбор… Иван всегда был очень добрым и щедрым. Он воин света, воин добра