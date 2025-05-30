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У Запоріжжі 15-річному підлітку пересадили нирку від посмертного донора

Київ • УНН

 • 504 перегляди

У Запоріжжі 15-річному хлопцю, який 6 років був на діалізі, пересадили нирку від померлого донора. Родина донора врятувала життя двом пацієнтам, передавши другу нирку до Львова.

У Запоріжжі 15-річному підлітку пересадили нирку від посмертного донора

У Запорізькій обласній клінічній лікарні  нещодавно провели трансплантацію нирки 15-річному Віталію від посмертного донора. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, пише УНН.

15-річному Віталію провели трансплантацію нирки. Операція стала шансом на нове життя для хлопця, який протягом шести років перебував на діалізі – в дитинстві йому діагностували ниркову недостатність. Щоби хлопчик міг отримувати лікування, родина з Мелітополя переїхала до Запоріжжя

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що родинна трансплантація для Віталія була неможливою, а єдиним шансом на життя стало внесення до листа очікування в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації.

Згода родини однієї жінки на посмертне донорство врятувала життя одразу двом пацієнтам - одну її нирку пересадили Віталію, іншу - передали до Львівського центру трансплантології.

Після успішної операції стан хлопця задовільний. За словами лікарів, функції нирки відновлюються, діаліз більше не потрібен. Після стабілізації імунної терапії хлопець зможе повернутися до активного життя з обмеженнями лише на фізичне навантаження у перші шість місяців.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Запорізькій обласній клінічній лікарні провели успішні трансплантації органів семи пацієнтам від двох посмертних донорів. Серед врятованих - пацієнти з Києва, Львова та Запоріжжя, яким пересадили нирки, печінку та серце.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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