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У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам

Київ • УНН

 • 20636 перегляди

У Запорізькій обласній клінічній лікарні провели успішні трансплантації органів семи пацієнтам від двох посмертних донорів. Серед врятованих - пацієнти з Києва, Львова та Запоріжжя, яким пересадили нирки, печінку та серце.

У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам

У прифронтовому Запоріжжі Протягом лютого в Запорізькій обласній клінічній лікарні вдалося врятувати життя сімох людей із Києва, Львова та Запоріжжя завдяки двом посмертним донорам. Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.

У прифронтовому Запоріжжі продовжують рятувати життя методом трансплантації. Завдяки згоді родин двох померлих донорів лікарям вдалося пересадити органи семи пацієнтам із різних регіонів України. Забір органів проводили у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила імуносумісних реципієнтів, яким пересадили донорські органи

– йдеться у повідомленні.

Деталі

У Запоріжжі нирки отримали три пацієнти, одна з яких – 61-річна жінка, для якої це була повторна трансплантація. Ще одну нирку, 55-річному чоловікові з першим статусом екстреності, пересадила команда Першого медичного об’єднання Львова.

У Київській міській клінічній лікарні № 1, завдяки пересадці печінки, врятували двох пацієнтів, серед яких 25-річний хлопець із важким цирозом. Уже наступного дня його перевели з реанімації у відділення.

27-річна Валентина отримала нове серце. Торік вона дізналася про смертельний діагноз – дилатаційну кардіоміопатію. Врятувати її могла тільки трансплантація

- розповіли в МОЗ.

У відомстві повідомили, що транспортувати серце із Запоріжжя до Києва довго, а піднімати вертоліт на прифронтовій території було небезпечно. Тоді кардіохірурги Інституту серця МОЗ разом із пацієнткою вирушили до Запоріжжя. Попереду в дівчини реабілітація, але вона вже готується до виписки.

Зазначається, що стан усіх пацієнтів задовільний, відповідає складності проведених операцій.

Доповнення

Запорізька обласна клінічна лікарня залишається єдиним медичним закладом на Сході та Півдні країни, де проводять трансплантацію органів.

Від початку 2024 року тут виконали 11 пересадок нирок, а мультиорганний забір органів провели вже вп’яте, додали в МОЗ.

Ендоваскулярна хірургія: у Центрі Шалімова пояснили переваги мініінвазивних операцій19.02.25, 10:12 • 48128 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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