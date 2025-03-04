В Запорожье врачи спасли семь жизней благодаря двум посмертным донорам
Киев • УНН
В Запорожской областной клинической больнице провели успешные трансплантации органов семи пациентам от двух посмертных доноров. Среди спасенных - пациенты из Киева, Львова и Запорожья, которым пересадили почки, печень и сердце.
В прифронтовом Запорожье В течение февраля в Запорожской областной клинической больнице удалось спасти жизнь семи людей из Киева, Львова и Запорожья благодаря двум посмертным донорам. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.
В прифронтовом Запорожье продолжают спасать жизни методом трансплантации. Благодаря согласию семей двух умерших доноров врачам удалось пересадить органы семи пациентам из разных регионов Украины. Забор органов проводили в Запорожской областной клинической больнице. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИС) определила иммуносовместимых реципиентов, которым пересадили донорские органы
Детали
В Запорожье почки получили три пациента, одна из которых – 61-летняя женщина, для которой это была повторная трансплантация. Еще одну почку, 55-летнему мужчине с первым статусом экстренности, пересадила команда Первого медицинского объединения Львова.
В Киевской городской клинической больнице № 1, благодаря пересадке печени, спасли двух пациентов, среди которых 25-летний парень с тяжелым циррозом. Уже на следующий день его перевели из реанимации в отделение.
27-летняя Валентина получила новое сердце. В прошлом году она узнала о смертельном диагнозе – дилатационной кардиомиопатии. Спасти ее могла только трансплантация
В ведомстве сообщили, что транспортировать сердце из Запорожья в Киев долго, а поднимать вертолет на прифронтовой территории было опасно. Тогда кардиохирурги Института сердца Минздрава вместе с пациенткой отправились в Запорожье. Впереди у девушки реабилитация, но она уже готовится к выписке.
Отмечается, что состояние всех пациентов удовлетворительное, соответствует сложности проведенных операций.
Дополнение
Запорожская областная клиническая больница остается единственным медицинским учреждением на Востоке и Юге страны, где проводят трансплантацию органов.
С начала 2024 года здесь выполнено 11 пересадок почек, а мультиорганный забор органов проведен уже в пятый раз, добавили в Минздраве.
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