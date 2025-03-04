В Запорожье врачи спасли семь жизней благодаря двум посмертным донорам

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18628 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36671 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68877 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219102 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125955 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313021 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214227 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244470 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255287 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
65%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 13013 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12103 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13961 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16906 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14363 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134927 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219088 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394210 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255887 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313015 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4826 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16974 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47408 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72761 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57808 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В Запорожье врачи спасли семь жизней благодаря двум посмертным донорам

Киев • УНН

 • 20629 просмотра

В Запорожской областной клинической больнице провели успешные трансплантации органов семи пациентам от двух посмертных доноров. Среди спасенных - пациенты из Киева, Львова и Запорожья, которым пересадили почки, печень и сердце.

В Запорожье врачи спасли семь жизней благодаря двум посмертным донорам

В прифронтовом Запорожье В течение февраля в Запорожской областной клинической больнице удалось спасти жизнь семи людей из Киева, Львова и Запорожья благодаря двум посмертным донорам. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

В прифронтовом Запорожье продолжают спасать жизни методом трансплантации. Благодаря согласию семей двух умерших доноров врачам удалось пересадить органы семи пациентам из разных регионов Украины. Забор органов проводили в Запорожской областной клинической больнице. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИС) определила иммуносовместимых реципиентов, которым пересадили донорские органы

– говорится в сообщении.

Детали

В Запорожье почки получили три пациента, одна из которых – 61-летняя женщина, для которой это была повторная трансплантация. Еще одну почку, 55-летнему мужчине с первым статусом экстренности, пересадила команда Первого медицинского объединения Львова.

В Киевской городской клинической больнице № 1, благодаря пересадке печени, спасли двух пациентов, среди которых 25-летний парень с тяжелым циррозом. Уже на следующий день его перевели из реанимации в отделение.

27-летняя Валентина получила новое сердце. В прошлом году она узнала о смертельном диагнозе – дилатационной кардиомиопатии. Спасти ее могла только трансплантация

- рассказали в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что транспортировать сердце из Запорожья в Киев долго, а поднимать вертолет на прифронтовой территории было опасно. Тогда кардиохирурги Института сердца Минздрава вместе с пациенткой отправились в Запорожье. Впереди у девушки реабилитация, но она уже готовится к выписке.

Отмечается, что состояние всех пациентов удовлетворительное, соответствует сложности проведенных операций.

Дополнение

Запорожская областная клиническая больница остается единственным медицинским учреждением на Востоке и Юге страны, где проводят трансплантацию органов.

С начала 2024 года здесь выполнено 11 пересадок почек, а мультиорганный забор органов проведен уже в пятый раз, добавили в Минздраве.

Эндоваскулярная хирургия: в Центре Шалимова объяснили преимущества миниинвазивных операций19.02.25, 10:12 • 48128 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье
Запорожье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49