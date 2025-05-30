В Запорожье 15-летнему подростку пересадили почку от посмертного донора

В Запорожской областной клинической больнице недавно провели трансплантацию почки 15-летнему Виталию от посмертного донора. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

15-летнему Виталию провели трансплантацию почки. Операция стала шансом на новую жизнь для парня, который в течение шести лет находился на диализе – в детстве ему диагностировали почечную недостаточность. Чтобы мальчик мог получать лечение, семья из Мелитополя переехала в Запорожье - говорится в сообщении.

Отмечается, что родственная трансплантация для Виталия была невозможна, а единственным шансом на жизнь стало внесение в лист ожидания в Единой государственной информационной системе трансплантации.

Согласие семьи одной женщины на посмертное донорство спасло жизни сразу двум пациентам – одну ее почку пересадили Виталию, другую – передали во Львовский центр трансплантологии.

После успешной операции состояние парня удовлетворительное. По словам врачей, функции почки восстанавливаются, диализ больше не требуется. После стабилизации иммунной терапии парень сможет вернуться к активной жизни с ограничениями только на физическую нагрузку в первые шесть месяцев.

Напомним

Как ранее писал УНН в Запорожской областной клинической больнице провели успешные трансплантации органов семи пациентам от двух посмертных доноров. Среди спасенных – пациенты из Киева, Львова и Запорожья, которым пересадили почки, печень и сердце.