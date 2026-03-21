Посмертний донор: в Охматдиті провели коридор пошани для 13-річного Івана

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели коридор пошани для 13-річного Івана, який став посмертним донором. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook, інформує УНН.

Зазначається, що хлопець був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри всі зусилля лікарів, відповідно до встановлених критеріїв було діагностовано смерть мозку. У момент, коли біль втрати неможливо передати словами, батьки Івана прийняли надзвичайно складне і водночас мужнє рішення - дали згоду на посмертне донорство.

Я багато років слідкую за діяльністю лікаря, який проводить трансплантації. Коли ми з батьком Івана зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було - донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя. Мені здається, що це був його вибір… Іван завжди був дуже добрим і щедрим. Він воїн світла, воїн добра - ділиться мама хлопчика Оксана.

Вказується, що завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали четверо пацієнтів, які перебували у листі очікування на трансплантацію.

"Посмертне донорство - це складне, але надзвичайно важливе рішення, яке дає можливість врятувати життя іншим навіть у момент непоправної втрати. Медичні працівники провели Івана коридором пошани з глибокою повагою та вдячністю", - йдеться у повідомленні.

