Посмертний донор: в Охматдиті провели коридор пошани для 13-річного Івана

ukenru
00:55 • 14787 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 32318 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 50012 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 31469 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 32165 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 28623 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 39135 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 19806 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Ексклюзив
20 березня, 11:43 • 16792 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
20 березня, 10:47 • 19386 перегляди
На 98-му році помер патріарх Філарет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп20 березня, 20:00 • 12893 перегляди
Лідер Ірану зробив нове звернення, чим лише посилив підозри про свій стан - CNN20 березня, 21:34 • 13889 перегляди
“Пташка” з Азовсталі перевтілилася і показала себе в пишній сукні після схудненняVideo20 березня, 22:32 • 15116 перегляди
Крим у вогні: під атакою Таврійська ТЕС - ЗМІVideo01:32 • 13965 перегляди
Посмертний донор: в Охматдиті провели коридор пошани для 13-річного Івана02:09 • 11063 перегляди
Публікації
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 49992 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 39128 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 39033 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам20 березня, 09:24 • 47956 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 60032 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Кір Стармер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному02:47 • 6164 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 13422 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 17767 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 16233 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo20 березня, 13:32 • 19500 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Ка-50

Посмертний донор: в Охматдиті провели коридор пошани для 13-річного Івана

Київ • УНН

 • 11212 перегляди

Батьки підлітка зі смертельною травмою дали згоду на посмертне донорство органів. Лікарі провели хлопця коридором пошани за порятунок чотирьох пацієнтів.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели коридор пошани для 13-річного Івана, який став посмертним донором. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що хлопець був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри всі зусилля лікарів, відповідно до встановлених критеріїв було діагностовано смерть мозку. У момент, коли біль втрати неможливо передати словами, батьки Івана прийняли надзвичайно складне і водночас мужнє рішення - дали згоду на посмертне донорство.

Я багато років слідкую за діяльністю лікаря, який проводить трансплантації. Коли ми з батьком Івана зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було - донорство. Що хоча б один орган може врятувати чиєсь життя. Мені здається, що це був його вибір… Іван завжди був дуже добрим і щедрим. Він воїн світла, воїн добра

- ділиться мама хлопчика Оксана.

Вказується, що завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали четверо пацієнтів, які перебували у листі очікування на трансплантацію.

"Посмертне донорство - це складне, але надзвичайно важливе рішення, яке дає можливість врятувати життя іншим навіть у момент непоправної втрати. Медичні працівники провели Івана коридором пошани з глибокою повагою та вдячністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Запоріжжі 15-річному хлопцю, який 6 років був на діалізі, пересадили нирку від померлого донора. Родина донора врятувала життя двом пацієнтам, передавши другу нирку до Львова.

Після власної смерті продовжила рятувати життя: лікарка-імунологиня з Хмельниччини здійснила посмертне донорство20.08.24, 14:40 • 12588 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Охматдит
благодійність