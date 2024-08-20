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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После собственной смерти продолжила спасать жизни: врач-иммунолог из Хмельницкой области осуществила посмертное донорство

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:40  •  6496 просмотра

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Галина Грановская, трансплант-координатор, стала посмертным донором почек для двух пациенток. Ее дочь приняла решение о донорстве, зная, что мама всегда помогала людям и хотела бы этого.

Врач-трансплант-координатор Галина Грановская спасла двух женщин с почечной недостаточностью, став посмертным донором. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Детали

Трансплант-координатор Хмельницкой областной больницы, 55-летняя Галина Грановская, стала посмертным донором для двух женщин с почечной недостаточностью. Женщина имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами, у нее случился инсульт, - медики не смогли спасти коллегу. Дочь Галины Грановской, Полина решила, что ее мама может спасти жизнь пациентов, и приняла решение о посмертном донорстве.

Я точно знаю, что мама этого хотела бы.

- убеждена Полина.

По словам дочери врача, когда ее маму просили о помощи, она всегда откликалась - и днем, и ночью.

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И возможность сделать доброе дело в конце своего жизненного пути для нее однозначно была важна

- добавляет Полина.

Трансплантація органів: здійснено 283 операції у першому півріччі 2024 року11 июля 2024, 11:45 • 11808 просмотров

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Указывается, что спасительные пересадки органов выполнили специалисты Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова.

Напомним,

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые получили шанс на новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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