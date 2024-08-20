После собственной смерти продолжила спасать жизни: врач-иммунолог из Хмельницкой области осуществила посмертное донорство
Киев • УНН
Галина Грановская, трансплант-координатор, стала посмертным донором почек для двух пациенток. Ее дочь приняла решение о донорстве, зная, что мама всегда помогала людям и хотела бы этого.
Врач-трансплант-координатор Галина Грановская спасла двух женщин с почечной недостаточностью, став посмертным донором. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Детали
Трансплант-координатор Хмельницкой областной больницы, 55-летняя Галина Грановская, стала посмертным донором для двух женщин с почечной недостаточностью. Женщина имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами, у нее случился инсульт, - медики не смогли спасти коллегу. Дочь Галины Грановской, Полина решила, что ее мама может спасти жизнь пациентов, и приняла решение о посмертном донорстве.
Я точно знаю, что мама этого хотела бы.
По словам дочери врача, когда ее маму просили о помощи, она всегда откликалась - и днем, и ночью.
И возможность сделать доброе дело в конце своего жизненного пути для нее однозначно была важна
Трансплантація органів: здійснено 283 операції у першому півріччі 2024 року11 июля 2024, 11:45 • 11808 просмотров
Указывается, что спасительные пересадки органов выполнили специалисты Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова.
Напомним,
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова сообщили о 8 пациентах, которые получили шанс на новую жизнь, а также поблагодарили коллег за профессионализм и взаимодействие.