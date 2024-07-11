Трансплантация органов: осуществлено 283 операции в первом полугодии 2024 года
Киев • УНН
В первом полугодии 2024 года в Украине было выполнено 283 трансплантации органов (187 почек, 55 печени и 41 сердце).
Больше всего трансплантаций проведено в трех медучреждениях: Первое медицинское объединение Львова, Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, Институт сердца МЗ Украины.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Детали
В первом полугодии 2024 года в Украине проведено 283 органные трансплантации.
Согласно статистике Минздрава, в 24 украинских центрах трансплантации пересажено: 187 почек, 55 печенок и 41 сердце.
67% спасительных операций выполнили с использованием органов посмертных доноров.
Больше всего трансплантаций:
- Первое медицинское объединение Львова - 79 операций;
- Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова - 46;
- Институт сердца МЗ Украины - 34.
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