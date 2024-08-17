Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

Министр здравоохранения Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности директора детской больницы "Охматдет" Урин ранее работал заведующим одного из отделений учреждения. Об этом Лязко сообщил в Facebook, передает УНН.

По результатам встречи, с учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Александра Урина, который сейчас возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета. - написал Ляшко.

Ляшко указал, что убедился, что коллектив больницы доверяет Урину. Также пообещал со своей стороны "всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше". По его словам, сегодня было уже наработано немало таких решений.

Напомним

Вчера, Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет".

А уже сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко отстранил от исполнения обязанностей. Он сообщил, что факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" подавались искаженными.

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