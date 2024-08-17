Ляшко рассказал, почему отстранил гендиректора "Охматдета" от исполнения обязанностей
Киев • УНН
Министр здравоохранения отстранил гендиректора "Охматдета" из-за разногласий в информации по тендеру. Ляшко объяснил, что документы свидетельствуют об участии работников в определении победителя, но протоколы это не подтверждают.
Министр здравоохранения поднял вопрос о разногласиях в информации относительно участия работников "Охматдета" в определении победителя тендера, отметив, что существуют документы, свидетельствующие об их участии, в то время как протоколы это подтверждение не содержат. Так министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал в эфире телемарафона отстранение гендиректора "Охматдета" от исполнения обязанностей, передает УНН.
Вопрос в том, что искажение информации, что работники "Охматдета" не участвовали в определении победителя, в то же время есть приказ и есть протоколы, которые говорят, что они принимали в этом процесс. Далее был вопрос, что эта группа отобрала во время победителя, в то же время протокольно мне не могут подтвердить, на каком основании это было сделано, потому что такого протокола нет
Он отметил, что описанный процесс, утвержденный официальным приказом, не соответствует фактической коммуникации, проведенной официальной больницей, и документам, которые были представлены комиссии.
"Это привело к тому, что я принял решение отстранить руководителя больницы на период проведения расследования, чтобы более детально комиссия разобралась и могла опросить всех участников и членов групп", - добавил Ляшко.
Напомним
Вчера, Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет".
А уже сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко отстранил от исполнения обязанностей. Он сообщил, что факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" подавались искаженными.