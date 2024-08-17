Ляшко рассказал, почему отстранил гендиректора "Охматдета" от исполнения обязанностей

Министр здравоохранения поднял вопрос о разногласиях в информации относительно участия работников "Охматдета" в определении победителя тендера, отметив, что существуют документы, свидетельствующие об их участии, в то время как протоколы это подтверждение не содержат. Так министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал в эфире телемарафона отстранение гендиректора "Охматдета" от исполнения обязанностей, передает УНН.

Вопрос в том, что искажение информации, что работники "Охматдета" не участвовали в определении победителя, в то же время есть приказ и есть протоколы, которые говорят, что они принимали в этом процесс. Далее был вопрос, что эта группа отобрала во время победителя, в то же время протокольно мне не могут подтвердить, на каком основании это было сделано, потому что такого протокола нет - говорит Ляшко.

Он отметил, что описанный процесс, утвержденный официальным приказом, не соответствует фактической коммуникации, проведенной официальной больницей, и документам, которые были представлены комиссии.

"Это привело к тому, что я принял решение отстранить руководителя больницы на период проведения расследования, чтобы более детально комиссия разобралась и могла опросить всех участников и членов групп", - добавил Ляшко.

Напомним

Вчера, Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет".

А уже сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко отстранил от исполнения обязанностей. Он сообщил, что факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" подавались искаженными.